Lukijan kynä: Yllätyskorotus montén painorajaan

Ensi vuoden sääntöuudistuksia silmäillessä rivien keskellä olikin yllättävä lause: ”Muutettu, että montéssa ratsastajan painon satuloineen tulee olla vähintään 60 kg (aiemmin 52 kg).“

Yllättävä siksi, että kyseessä on tosi merkittävä muutos ilman minkäänlaista ennakkovaroitusta, ja aikaa säännön voimaantuloon on vain muutama viikko.

Aikatauluna tämä on mahdoton. Osalle ohjastajista tämä ei toki aiheuta toimenpiteitä, mutta oikein pienikokoiset ohjastajat voivat pahimmillaan tarvita lisäpainoja peräti 8 kilon edestä. Kuollut paino mukana ei koskaan varsinaisesti tukevoita satulointia, ja tällöin on syytä toivoa matkanteon taittuvan ilman odottamattomia sivuliikkeitä.

Paras keino saada paino tukevasti on mahdollisimman painava satula ja/tai huopa. Painavan satulan löytäminen ei olekaan aivan yksinkertaista: toissa vuonna omaa satulaa uusiessani jopa 1,6 kg Zilco-satulan löytäminen Suomesta oli työn ja tuskan takana, pienempiä oli kyllä tarjolla. Painavin markkinoilla oleva monté-satula taitaa painaa vajaat 3 kiloa. Tätä painavampia löytyy laukkasivustoilta, mutta tietenkin ilman sekin ja häntäremmin kiinnikkeitä. Maailmalla on olemassa myös painovoilokkeja, eli satulan alusia, joihin asetellaan lisäpainoja taskuihin, mutta näitäkään ei tällä hetkellä ole Suomessa saatavilla eikä vuodenvaihteeseen mennessä ehditä saamaakaan.

Montén aloituskustannukset ovat jo nyt isot. Ratsastajan omien varusteiden lisäksi on oltava oma satula, satulan aluset, erimittaisia ohjia, satulavöitä ja niin edelleen. Ja nämä kaikki tuplana, mikäli aikoo ajaa kaksi lähtöä samoissa raveissa, kuten aina joskus on mahdollista. Lisäksi kuluvat osat, joita tulee uusia säännöllisesti. Painorajan nosto aiheuttaa jälleen osalle uusia kalliita hankintoja.

Montén painorajan noususta on keskusteltu useaan otteeseen viimeisen reilun 10 vuoden aktiiviurani aikana, mutta se on tyrehtynyt siihen, ettei lajia haluta vaikeuttaa liikaa ja että harrastajia ei ole varaa menettää. Arvostus lajia kohtaan lähtee ensisijaisesti tasokkaista lähdöistä, siisteistä ajosuorituksista sekä kilpailukykyisistä palkinnoista. Ennen ohjastajan painoa ratkaisee lopputuloksen monta eri asiaa, joista tärkeimpänä hevonen.

Säännön yhdenmukaistaminen tai sen lähestyminen samaan muiden Pohjoismaiden kanssa on ainut järkevähkö peruste muutokselle, mutta painorajaa ennen olisimme voineet ottaa länsinaapurista mallia vaikkapa lähtöjen määrään sekä palkintojen suuruuteen.

Siirtymäaikaa uudelle säännölle olisi tullut antaa reilusti enemmän kuin runsas kuukausi. Aikaisen varoituksen aiheesta olisi voinut antaa jollei Suomen Hippos, niin lajin oma yhdistys Suomen Monté-ohjastajat ry.

Maija Fors

monté-ohjastaja