Näkökulma: Luottamuksella on väliä

Raviurheilun murros ei ratkea yhdellä peliuudistuksella, yksittäisellä hankkeella tai päätöksellä. Raviväkeä ei voi kuitenkaan syyttää yritteliäisyyden puutteesta: kasvattajat, hevosenomistajat, alan yrittäjät, kuten myös kaikki muut toimijat ovat tottuneet tekemään pitkäjänteistä työtä, kantamaan riskiä ja etsimään uusia ratkaisuja. Murrosvaiheessa yritteliäisyys ei silti yksin riitä. Investointien, palvelujen kehittämisen ja uusien ideoiden toteuttamisen edellytykset vahvistuvat, jos toimijat voivat luottaa lajin elinvoimaan ja päätöksenteon johdonmukaisuuteen.