Pääkirjoitus: Lykätty muutos – pääpäivän vaihtumiselta tuskin voidaan välttyä loputtomiin

Suomen Hippoksen yhdessä ruotsalaisen pelijätin ATG:n kanssa perustama peliyhtiö Hippos ATG tiedotti maanantaina saaneensa rahapelitoimiluvan. Näin vahvistui, että 1.7.2027 avautuvassa rahapelaamisen lisenssimarkkinassa hevospelejä tarjoaa suomalaisille ainakin kaksi yhtiötä: Hippos ATG ja Veikkaus..Pelaajille lisääntyvä tarjonta on lähtökohtaisesti hyvä asia. Kilpailu lisää markkinointia ja näkyvyyttä, mikä nostaa toivottavasti hevospelaamisen kokonaisvolyymiä. Toivoa sopii, että kilpailijat pääsevät yhteisymmärrykseen yhteisistä pooleista. Suomen pelivaihdoilla pooleja ei olisi varaa jakaa ilman että se pienentäisi vaihtoja. Erityisesti vaikeissa yhdistelmäpeleissä päävoittojen tulee olla tavoittelemisen arvoisia..Suomen Hippoksen hallitus vahvisti ja julkaisi viime viikolla ravikalenterin vuodelle 2027..“Pohjoismainen yhteistyö tiivistyy ja sen merkitys kasvaa siirryttäessä kohti rahapelaamisen lisenssimarkkinaa. Yhteispohjoismainen raviurheilu ja hevospelaaminen muodostavat jatkossa kokonaisuuden, jonka odotetaan tuovan osan alan tuotoista”, raviurheilujohtaja Arto Hytönen lausui kalenteria koskeneessa tiedotteessa..Ensi vuoden kalenterissa yhteistyön merkitys ei vielä näy. Viikon pääpäivä säilyy lauantaina, jolle merkittävää roolia ATG:n kansainvälisessä tarjonnassa ei ole luvassa. Lauantai on myös Ruotsin pääpelipäivä ja ruotsalaisen raviurheilun rahasampo, jota ATG ei ymmärrettävästi merkittävällä päällekkäisellä tarjonnalla vaaranna..Hippoksen ratkaisu pidättäytyä muutoksista oli sikäli perusteltu, että lisenssimarkkina avautuu vasta kesken vuoden. Pohjoismaisen yhteistyön nostaminen silti tiedotteeseen täytynee tulkita niin, että loputtomiin muutoksilta ei voida välttyä..Hippos ATG tarvitsee onnistuakseen tehtävässään – suomalaisen raviurheilun rahoittamisessa – myös peliä ulkomailta Suomeen. ATG:n 1,4 miljoonan rekisteröidyn asiakkaan suurin kiinnostus ulkomailta kohdistuisi varmasti viikon parhaisiin kohteisiin, jos niille löytyy sopiva slotti..Niin mieluisa ja perinteikäs ravipäivä kuin lauantai meille suomalaisillekin on, viikon pääpäivänä se tuskin loputtomiin jatkaa. .Hippos ATG sai rahapelitoimiluvan – "Tämä on meille merkittävä hetki"