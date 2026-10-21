Pääkirjoitus: Lykätty muutos – pääpäivän vaihtumiselta tuskin voidaan välttyä loputtomiin
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Pääkirjoitus: Lykätty muutos – pääpäivän vaihtumiselta tuskin voidaan välttyä loputtomiin

Suomen Hippoksen hallitus vahvisti ja julkaisi viime viikolla ravikalenterin vuodelle 2027. Se ei sisältänyt merkittäviä muutoksia tähän vuoteen.
Julkaistu
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ravikalenteri
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