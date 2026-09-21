Lopetit yllättäen Antti Ojanperän palveluksesta maaliskuussa. Kerroit huilaavasi hetken, ja aioit sitten katsoa uutta suuntaa elämääsi. Mitä irtisanoutumisen jälkeen käytännössä teit?"Pari kuukautta otin rauhassa ja mietin, mihin ilmansuuntaan lähtisin seuraavaksi. Kesän alla Johanna Kyläkoski kysyi tuuraamaan vakituisten työntekikjöiden lomia Markku Niemiselle. Lomatuuraajaksi oli helppo lähteä, ja kolmen kuukauden pätkä sopi siihen saumaan muutenkin mainiosti. Oli oikein kiva ja opettavainen kesä Urjalassa. Tein normaalia hevosenhoitajan työtä. Niemisellä toiminta oli hyvin suunniteltua ja toteutettua. Hyvän porukan kanssa oli mukava touhuta.”Kesä on ohi, mitä nykyään puuhailet?"Tie on vienyt takaisin Rovaniemelle. Olen aloittanut oppisopimuksella eläintenhoitajaopinnot Rovaniemen Eläinklinikalla. Yritys on suuntautunut pieneläimiin, mutta opiskeluiden ohella hevoshomma ammattina kiinnostaa edelleen. Olen parhaillaan käynnistämässä valmennustoimintaa Mäntyvaarassa vuokraamalla Hanna Niskan tallista karsinoita. Yksi hevonen on jo projektina, ja toinen tulee tällä viikolla. Kysynnän mukaan on tarkoitus laajentaa toimintaa. Hannan tunnen pitkältä ajalta, ja hänen kanssaan on helppo tehdä yhteistyötä."Millaisia tavoitteita sinulla on raviurheilun parissa?"Suunnitellaan sitä rauhassa, mutta haaveena on edelleen tehdä hevosten kanssa töitä jonakin päivänä ammatikseen. Yrittäminen on vaikea laji, ja ainakin alkuun leipä pöytään pitää hankkia muualta. Yritän omalta osaltani piristää Rovaniemen alueen ravitoimintaa, ja teen nyt alkuun pidempää päivää. Boden on se rata, mihin Mäntyvaarasta käsin hevosten kanssa tähdätään. Etelä-Suomessa on tavallisissakin raveissa hurjan kova taso ja koen, että monella hevosella olisi mahdollisuus pärjätä paremmin Bodenissa. Mikäli siellä menestyy, niin ammattimainen toiminta on taloudellisesti mielekästä.".Kuukauden henkilö Miia Pulkkanen puhuu hoitajien työolojen puolesta – "Siihen pitäisi pyrkiä, että tämä voisi olla mahdollisimman monelle eläkevirka"