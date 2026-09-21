Hevosenhoitaja Miia Pulkkanen
Miia Pulkkanen on käynyt ammattivalmentajan tutkinnon, jonka lisäksi hänet valittiin vuoden 2024 hevosenhoitajaksi.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Äänessä vuoden 2024 hevosenhoitaja Miia Pulkkanen – "Oli oikein kiva ja opettavainen kesä Urjalassa"

Markku Niemisellä kesän työskennellyt Miia Pulkkanen on käynnistelemässä valmennustoimintaa Mäntyvaarassa oppisopimustyön ohessa.
Julkaistu
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Miia Pulkkanen
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