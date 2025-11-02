Muistokirjoitus: In Memoriam Visme – hieno elämä vielä raviuran jälkeenkin

Pyhäinpäivän aatto oli harmaa ja tihkuinen perjantai. Olin töissä ja juuri lopettanut lounastunnin. Puhelimeni soi. Näytöllä vilkkui poikani nimi. Vastasin heti. Ensi henkäyksestä kuulin, ettei nyt kuulu hyvää, vaikka poikani aloitti puhelun kysymällä, miten äidillä menee. Vastasin nopeasti, että ei mitään erikoista. Töissä olen, mutta entä sinulle?

”Visme on tänään tullut viimeisen kerran Vermossa maaliin”, poika kertoi ääni värähdellen.

”Se lepäsi aamulla rauhassa kuolleena karsinassaan varsa vierellään”, hän jatkoi.

Huusin, itkin, itkin, itkin.

”Mitä on tapahtunut?”

”En tiedä. Varsa oli rauhallinen. Ei ollenkaan huolissaan. Se oli hyväksynyt kuoleman. Visme oli saavuttanut maalin. Varsa pärjää jo ilman emää”, poika vastasi.

Nopeasti laskin mielessäni, että tammavarsa on jo yli viisi kuukautta vanha. Se syntyi aurinkoisena toukokuun päivänä pari päivää ennen emänsä 22- vuotispäivää.