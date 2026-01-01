Näkökulma: Avataanko yhdessä tallin ovet?

Tarvitsemme kipeästi rakkaaseen lajiimme lisää uusia ihmisiä. Meillä on liian vähän potentiaalisia hevosenostajia, ja siten liian vähän tarvetta varsoille. Hevosalalle tarvitaan myös opiskelijoita, talleille työntekijöitä, seuratoimintaan aktiiveja, raviradoille toimihenkilöitä ja niin edelleen. Listaa puuttuvista ihmisistä voisi jatkaa ravitermein pisimmälle takamatkalle asti.

Toinen edelliseen tosiasiaan linkittyvä pelottava ajatus on se, että keskusjärjestömme Suomen Hippos ei pysty verrattain pienenä toimijana vastaamaan yksin yhteiskunnalliseen laajaan ilmiöön, joka kyseenalaistaa vahvasti eläinten käytön kilpaurheilussa.

Joku ravikonkari voi tuhahtaa, että on sitä kaikista vaikeuksista selvitty ennenkin. Kyllä näin on, mutta iskelmän sanoin – meni jo entinen, on vain tulevaa. Olemme aivan uudentyyppisen uhkakuvan edessä nyt. Toimintaamme arvostelevat äänekkäästi tahot, jotka eivät ole koskaan raveissa käyneetkään.

Ääriajattelussa on se ikävä piirre, että kun tarpeeksi fanaattisesti ja vakuuttavasti huutelee, joku aina uskoo. Mahdollisesti jopa ne lainsäädännöstä tai ministeriön hevostalousvaroista päättävät tahot.

Mikä neuvoksi? Miten lunastamme paikkamme urheilulajina jatkossa? Millä saamme ihmiset kiinnostumaan raviurheilusta? Mikä koukuttaa hevosiin ja raveihin?