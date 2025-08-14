Näkökulma: Eläinten hyvinvointiasetus unohtaa eläinten ystävät

Suomessa yhteys ihmisen ja hevosen välillä on aina ollut läheinen. Hevosta on ymmärretty ja kunnioitettu. Hevonen ei ole ollut suomalaisille sotilaille sodassa tai pienviljelijälle sodan jälkeen pelkkä tuotantoeläin. Hevonen on ollut perheenjäsen ja hyvä ystävä. Ystävä, johon voi luottaa arjessa ja juhlassa. Viimeksi mainitusta vasta käydyt Kuninkuusravit ja siihen liittyvä perinne ovat hyvä muistutus, ja kertovat hevosen ja erityisesti suomenhevosen suuresta arvostuksesta.