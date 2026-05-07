Näkökulma: Eläköön varsavideot!

Viime vuonna astutettiin 1017 lämminveristä ravihevostammaa ja 1414 suomenhevostammaa. On selvä, että tavoitteemme on oltava suurempi tälle vuodelle. Olen kuullut tänä keväänä monen muunkin sanovan, että jos me emme itse usko alaamme ja sen tulevaisuuteen, miten voimme kuvitella ravialaa tuntemattoman siihen uskovan. Jokainen tamman omistaja päättää luonnollisesti itse, mitä tammallaan tekee, mutta vaikka se monen mielestä voi kuulostaa sanahelinältä, minusta tuossa Hippoksen vuosijulkaisussa kirjoitetaan hyvin: ”Hevosten kasvattaminen Suomessa on ekologisesti, taloudellisesti ja kulttuurisesti vastuullinen valinta.”