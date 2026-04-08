Näkökulma: Entä jos astuttaisit erisukuisella?

Jokainen terve suomenhevostammakin ansaitsee vähintään yhden varsan. Puhuin jo isälinjoista, mutta kuinka hyvin tunnet tammasi suvun ja varsinkin sen emälinjan? Suomenhevosen emälinjoja on nykypäivänä elossa arviolta 70–80 – tai näin ChatGPT tiesi kertoa – joitain kymmeniä joka tapauksessa. Jos omistat hyväsukuisen juoksijatamman, sen emälinja tuskin on hätää kärsimässä. Mutta jos olet lähdössä varsantekoon vähän vaatimattomammilla aineksilla ja mietit, kannattaako vaivautua, tutki hetki tammasi emälinjaa. Kuinka monta tammaa siltä on elossa? Omani on emälinjansa viimeinen. Sen kohdalla saattaa olla jo liian myöhäistä, mutta yhdenkään emälinjan ei soisi kuihtuvan pois ainakaan sen vuoksi, ettei omistajataho ole ollut tietoinen tammansa ainutlaatuisuudesta.

Toinen asia, jonka haluan nostaa esiin varsinkin erisukuisten tammojen kohdalla, on orivalinta. Liian usein olen Sukupostia selatessani törmännyt tapauksiin, joissa nykypäivän mittapuulla vähintään erilaisensukuiseksi miellettävä tamma on saanut parhaimmillaan useita jälkeläisiä, mutta jotka kaikki ovat sen hetken suosituimmista juoksijaoreista (lue: yleisen sukuisista). Siinä missä moni tämän päivän juoksijatamman omistaja tuskailee sukusiitosprosenttien kanssa, ei harvinaisen sukuisen tamman omistajakaan saisi olla asiassa liian lyhytnäköinen. Jos astutat erisukuisen tammasi miltei millä tahansa vähänkään suositulla juoksijaoriilla, ei syntyvä varsa ole enää erisukuinen. Siksi erisukuisten tammojen orivalinnoissa tulisi mielestäni painottaa entistä enemmän oriin harvinaisempaa sukua. Näin annettaisiin erisukuisuudelle mahdollisuus selviytyä seuraavaan sukupolveen.