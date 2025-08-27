Näkökulma: Halpa on kallista – "Kilpailuvakuutus toi 86 euron sakon ja ajokiellon päälle 200 euron lisäsanktion"

Olisi reilua lisenssimaksun ja hevosen kilpailuoikeusmaksun maksavia kohtaan ilmoittaa laskussa, mikä osuus on vakuutusmaksua ja mikä osuus jää Hippokselle. Vai onko vakuutusmaksu niin pieni, että sitä ei kehdata kertoa julkisuuteen, ja sen vuoksi vakuutuksista ei korvata juuri mitään? Yleensä halpa vakuutusmaksu tarkoittaa sitä, että vakuutus ei myöskään korvaa mitään.