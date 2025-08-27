Näkökulma: Halpa on kallista – "Kilpailuvakuutus toi 86 euron sakon ja ajokiellon päälle 200 euron lisäsanktion"
23.7.2025 kolaroin toisen valjakon kanssa Vermossa. Tuomaristo katsoi minut syylliseksi. Allekirjoitin vahinkoilmoituksen. Itse en hakenut korvausta rikkoutuneesta renkaasta. Toinen osapuoli ilmeisesti haki korvausta rikkoutuneista kärryistä.
Ihmetyksekseni sain Hippoksesta laskun 200 euron omavastuusta. Olisin ymmärtänyt sen, jos olisin hakenut ja saanut korvausta vakuutusyhtiöltä. Yleensähän omavastuu peritään saadusta korvauksesta. Nyt en korvausta saanut, vaan kilpailuvakuutus toi 86 euron sakon ja ajokiellon päälle 200 euron lisäsanktion.
Luin jälkikäteen Hippoksen sivuilta vakuutuksista, ja siellä oli kohta: "Jokaisesta vahingosta vähennetään jokaiselta valjakolta 200 euron omavastuu." Eli jos tässäkin tapauksessa ollut osallisena useampi valjakko, niin ilmeisesti kaikki vahinkoilmoitukseen kirjatut olisivat saaneet 200 euron laskun, vaikkeivat olisi korvausta hakeneet. Vaikuttaa kovin erikoiselta.
Lisäksi ikävähennykset varusteissa ovat aivan naurettavat.
Olisi reilua lisenssimaksun ja hevosen kilpailuoikeusmaksun maksavia kohtaan ilmoittaa laskussa, mikä osuus on vakuutusmaksua ja mikä osuus jää Hippokselle. Vai onko vakuutusmaksu niin pieni, että sitä ei kehdata kertoa julkisuuteen, ja sen vuoksi vakuutuksista ei korvata juuri mitään? Yleensä halpa vakuutusmaksu tarkoittaa sitä, että vakuutus ei myöskään korvaa mitään.
Jos Hippoksen puolesta vakuutusneuvotteluja käyvät henkilöt eivät osaa vakuutusyhtiöiltä mitään vaatia, niin olisiko parempi antaa asia sellaisen tahon hoidettavaksi, jolla on ammattitaitoa hoitaa tällaiset neuvottelut? Eikö Hippoksen pitäisi nimenomaan ajaa näissä asioissa raviurheilijoiden asiaa?
Vai pitäisikö luopua kokonaan Hippoksen kautta tulevista vakuutuksista ja antaa jokaisen ottaa itse vakuutus ja toimittaa siitä todistus Hippokseen, ennen kuin voi osallistua raveihin? Nykyisinkin ainakin ammattivalmentajien pitää toimittaa vastuuvakuutustodistus Hippokseen joka vuosi.
Jari Kinnunen
Ravivalmentaja