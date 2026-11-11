Näkökulma: Hevosala tarvitsee toimivia omistajanvaihdoksia ja uusia yrittäjiä
Omistajanvaihdosviikko järjestettiin 2.–8.11.2026. Se on Omistajanvaihdosfoorumin vuosittain toteuttama valtakunnallinen suurtapahtuma, jossa tarkastellaan yritysten omistajanvaihdoksia niiden eri muodoissa niin kansallisesti kuin kansainvälisesti. Viikko nostaa esille yrityskaupat, sukupolvenvaihdokset ja yritystoiminnan jatkuvuuden. Arviolta 40 000 suomalaista yritystä tarvitsee toiminnalleen jatkajan. Jatkettavia yrityksiä on enemmän kuin tunnistettuja jatkajia. Haaste korostuu maaseudulla yrittäjien ikääntymisen, jatkajapulan ja kausivaihtelun vuoksi. Jatkajien löytämiseen tarvitaan pitkäjänteistä työtä koko maassa.
Aihe on tärkeä myös hevosalalla, jossa osaaminen, asiakassuhteet ja maine ovat usein rakentuneet vuosien, joskus usean sukupolven aikana. Hevosala tarvitsee uusia yrittäjiä, mutta myös jatkajia olemassa oleville yrityksille. Jatkaja voi löytyä suvusta tai sen ulkopuolelta. Tärkeintä on, että elinkelpoinen toiminta saa mahdollisuuden jatkua ja kehittyä.
Sukupolvenvaihdoksessa jatkuvuus kuuluu asiaan. Toiminta voi jatkua samoissa tiloissa, samojen hevosten, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosien aikana kertynyt osaaminen ja hiljainen tieto voivat siirtyä jatkajalle. Toimiva perusta tarjoaa seuraavalle yrittäjälle hyvän lähtökohdan kehittää toimintaa.
Uusiksi yrittäjiksi ja vastuunkantajiksi kasvetaan vähitellen, kun saadaan mahdollisuuksia ottaa vastuuta. Hevosalan ammattitaidon rinnalle tarvitaan yrittäjyystaitoja: talouden, hinnoittelun, asiakassuhteiden hoitamisen, myynnin, markkinoinnin ja yrityksen kehittämisen osaamista. Yrittäjyystietoja ja -taitoja voi hankkia koulutuksista, yrittäjävalmennuksista, mentoroinnista ja ennen kaikkea käytännön tekemisen kautta. Sukupolvenvaihdoksessa ihannetilanne on, että jatkaja voi jo ennen vaihdosta osallistua yrityksen päätöksentekoon, oppia kokeneemmilta ja kehittää vähitellen valmiuksiaan toimia yrittäjänä.
Omistajanvaihdoksen valmistelu on muutakin kuin kauppahinnan ja omistuksen siirron suunnittelua. Mentorointi voi auttaa jatkajaa oppimaan yrityksen toimintaa jo ennen vaihdosta. Mentorin voi löytää oman alan kokeneista yrittäjistä, yrittäjäjärjestöjen omistajanvaihdosneuvonnasta ja mentoriverkostoista tai oppilaitosten ja koulutusten kautta. Jatkaja voi ottaa kokeneen yrittäjän tuekseen talouden suunnitteluun, hinnoitteluun, asiakasneuvotteluihin ja investointien pohdintaan. Mentori tukee pohdintaa ja oppimista, mutta yrittäjä tekee aina itse päätökset ja kantaa niistä vastuun.
Luopujalle vastuun siirtäminen on inhimillisesti suuri askel, sillä yritys voi olla vuosikymmenten elämäntyö ja tärkeä osa hänen identiteettiään. Luopuminen vaatii aikaa ja luottamusta sekä valmiutta antaa jatkajalle tilaa tehdä omia ratkaisujaan. Hyvä mentori tukee tätä siirtymää jakamalla kokemustaan ja jättämällä tilaa sekä jatkuvuudelle että uudistumiselle.
Omistajanvaihdos tarjoaa jatkajalle mahdollisuuden rakentaa uutta olemassa olevan pohjalle. Hän saa käyttöönsä aiemmin rakennettua toimintaa, osaamista ja verkostoja ja tuo yritykseen omat ajatuksensa ja tapansa toimia. Rohkaisun ja luottamuksen avulla hän voi vähitellen tehdä yrityksestä omannäköisensä.
Jatkajan rohkaiseminen ei ole vain luopujan tai mentorin tehtävä. Myös koko alan ilmapiiri vaikuttaa siihen, uskaltaako uusi tekijä ryhtyä yrittäjäksi. Nuori yrittäjä valitsee alan usein sen perusteella, millaiselta ala ulkopuolelta näyttää ja miten uusi tekijä siellä otetaan vastaan. Kannustava ilmapiiri syntyy arjessa: toivotetaan uudet tekijät tervetulleiksi, jaetaan osaamista ja annetaan tilaa kysyä, kokeilla ja oppia. Arvioidaan heitä oman toimintansa perusteella, annetaan palaute rakentavasti ja suoraan sekä sovelletaan pelisääntöjä tasapuolisesti. Jokainen voi vahvistaa alan houkuttelevuutta rohkaisemalla uusia tekijöitä ja tuomalla esiin hevosalan onnistumisia ja mahdollisuuksia. Tapa, jolla alasta puhutaan, on yksi sen parhaista käyntikorteista.
Hevosala on ammattitaitoa, yrittäjyysosaamista, sitoutumista ja vastuunkantoa vaativa toimiala. Se tarvitsee kulttuuria, jossa kokeneet jakavat osaamistaan ja uusia tekijöitä rohkaistaan kasvamaan yrittäjiksi. Omistajan- ja sukupolvenvaihdoksissa voidaan yhdistää vuosien kokemus uuden yrittäjän näkemyksiin ja uudistumishaluun. Toisen onnistuminen vahvistaa koko alaa.
Tarvitsemme myös elä ja anna elää -asennetta: hoidetaan oma toimintamme hyvin, kannetaan vastuu omista ratkaisuistamme ja annetaan toisille tilaa yrittää, oppia ja kehittyä omalla tavallaan.
Luopujalle päättyy yksi vaihe, jatkajalle alkaa uusi. Uudet yrittäjät ja vastuunkantajat kasvavat, kun annamme heille vastuuta, osaamista, mentorointia, rohkaisua ja tilaa onnistua. Näin rakennamme hevosalalle jatkuvuutta ja tulevaisuutta.
Anneli Rehn, KTM