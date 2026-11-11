Näkökulma: Hevosala tarvitsee toimivia omistajanvaihdoksia ja uusia yrittäjiä

Jatkajan rohkaiseminen ei ole vain luopujan tai mentorin tehtävä. Myös koko alan ilmapiiri vaikuttaa siihen, uskaltaako uusi tekijä ryhtyä yrittäjäksi. Nuori yrittäjä valitsee alan usein sen perusteella, millaiselta ala ulkopuolelta näyttää ja miten uusi tekijä siellä otetaan vastaan. Kannustava ilmapiiri syntyy arjessa: toivotetaan uudet tekijät tervetulleiksi, jaetaan osaamista ja annetaan tilaa kysyä, kokeilla ja oppia. Arvioidaan heitä oman toimintansa perusteella, annetaan palaute rakentavasti ja suoraan sekä sovelletaan pelisääntöjä tasapuolisesti. Jokainen voi vahvistaa alan houkuttelevuutta rohkaisemalla uusia tekijöitä ja tuomalla esiin hevosalan onnistumisia ja mahdollisuuksia. Tapa, jolla alasta puhutaan, on yksi sen parhaista käyntikorteista.