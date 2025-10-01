Näkökulma: Itä-Suomen raviurheilu ei saa näivettyä

Omistajan ja valmentajan näkökulmasta ratkaisevaa on, että hevosta pääsee kilpailuttamaan kohtuullisen matkan päässä ja omistaja voi käydä seuraamassa sekä raveja että tallin arkea. Kun lähialueen kilpailumahdollisuudet vähenevät ja vaihtoehdoksi jää satojen kilometrien matkustaminen, into ja motivaatio hiipuvat. On kohtuutonta odottaa, että työssäkäyvä harrastaja tai pientä tallia pyörittävä valmentaja kiertäisi kilpailemassa Vermossa arki-iltana. Silloin hevoset siirtyvät muualle ja samalla tallit menettävät toimeentulonsa.