Näkökulma: Kimpassa kivempaa – hevoskimpan koosta riippumatta

Kimpan vetäjät, kuten myös valmentajat ja hoitajat ovat tietenkin erilaisia hevosista viestiessään. Toisille whatsapit ja kuvien tai videoiden otto ja lähetys ei ole juttu eikä mikään, kun taas toisille ne eivät oikein luonnostaan istu. Onkin syytä sopia työnjaosta ja viestintäkeinoista etukäteen, ettei tule turhia pettymyksiä tai vääriä odotuksia. Varmaa on, että kilpailumenestys saa kaikki somekanavat pursuamaan viestejä ja kuvia. Eikä siinä kimpan koolla ole todellakaan merkitystä. Oman kimppahevosen koelähtö, ensimmäinen startti ja se ensimmäinen totosija voitosta puhumattakaan ovat sisäisen – ja ulkoisenkin – viestinnän juhlaa.