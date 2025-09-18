Näkökulma: Kova työnteko ja hyvät hevoset – "Sitten kun se on ollut 200 kertaa valjaissa, alat olemaan lähellä starttiinpääsyä"

Nyt hevonen on neljävuotias ja koetin laskea ajokertoja. Hyvän matkaa yli kahdensadan ajokerran ollaan. Ehkä jotakuinkin 230 kertaa, tähän ratsastukset päälle. Varsana ajettiin vähemmän kilometrejä, nyt hieman enemmän. Valistunut arvaukseni on, että keskimäärin sillä on ajettu kahdeksan kilometriä kerta. Tämä tekee yhteensä 1840 kilometriä. Helsingistä Utsjoelle ja takaisin etelään päin, Viitasaarelle tai Hirvaskankaalle, kahdeksan kilometrin välein on riisuttu valjaista ja laitettu takaisin.