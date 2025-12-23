Näkökulma: Lyhytnäköistä säästämistä – "Hevoset kilpailevat talleista, ei niitä taivaalta lähtölistoille putoa"

Paperilla typeräkin idea saattaa näyttää hyvältä ja toimivalta. Raviratoja kannustetaan lisäpalkintotuella, ravipäivien määrällä ja vielä ylimääräisellä bonusrahalla vaalimaan omien raviensa yksittäisten lähtöjen täyttöastetta.Kuten on jo nähty, se kannustaa tekemään päätöksen, jossa hyvätasoinen seitsemän hevosen sarja on mielekästä perua. Siis jos tavoitellaan maksimaalista täyttöastetta, ja sitä kautta tarjolla olevia pikavoittoja.Näin kävi maamme pääradalla Vermossa loka-marraskuun vaihteessa neljän viikon sisään kolmesti. Näihin lähtöihin ilmoittautuneille lähtöjen peruminen oli kuin viesti valmentajalle, että älä enää koskaan tulevaisuudessa tähtää tähän aikaan vuodesta kilpailuihin hevosesi kanssa. Puheissa tärkeään suomenhevoseen isku on kohdistunut peruttujen sarjojen osalta kaikista voimakkaimmin.Otetaan esimerkki. Suven Sametti on kilpaillut edellisen kerran 3.8. Oulun Kuninkuusravien päätösmatkalla. Hevosta treenattiin ihan normaalisti senkin jälkeen, ja valmentaja Tapio Perttusen oli tarkoitus kilpailla tamman kanssa useamman kerran syksyllä. Sopivia sarjoja oli tarjolla. Niistä kaksi ensimmäistä meni peruttiin, eikä kolminkertaista ravikuningatarta ole sen jälkeen ilmoitettu starttiin.Ei tarvitse olla ennustaja, jos veikkaa Perttusen tekevän ensi syksynä suoraan ratkaisun jättää Suven Sametti tauolle, eikä edes yrittää kilpailemista. Starttiin ilmoittaminen ei ole pelkästään klikkailua tietokoneella, vaan valmistautumisessa ja treeniohjelmassa siihen käytetään tuntikaupalla aikaa ja vaivaa.Nykyinen järjestelmä on mätä, ja se kääntyy lyhyelläkin aikavälillä idean kaunista tarkoitusta vastaan. Hevoset kilpailevat talleista, ei niitä taivaalta lähtölistoille putoa. Täyttöasteen vaaliminen on tietysti tärkeää, mutta nykyinen tie ei tuo yhtään uutta hevosta Suomeen kilpailemaan.Tiivistettynä, tällä hetkellä järjestelmä ei palvele kasvattajia, hevosenomistajia eikä valmentajia, kolmea tärkeintä tukipilaria raviurheilussa.Ne eivät ole numeroita paperilla, vaan niiden takana on ihmisiä. Siis vain ja ainoastaan se joukko, jonka vuoksi raviurheilun harrastaminen Suomessa on ylipäätään mahdollista. Samaan aikaan radat laitetaan taistelemaan keskenään, kuka kehtaa ajaa vain seitsemän täyttä lähtöä. Ja lähtökohdat raviradoilla ovat eri paikkakunnilla tyystin erilaiset.Täällä Rovaniemellä emme pääse nykytilanteessa perumaan seitsemän hevosen lähtöjä. Viidenkin osallistujan lähtö pitää ajaa, jotta ravit saadaan ylipäätään järjestettyä. Näin kävi edellisissä raveissa. Jos nykyistä konseptia toteutetaan kirjaimellisesti, sehän tietää entistä vähemmän ravipäiviä Lappiin.Samaan aikaan on hyvä oivaltaa, että pahimman hevospulan kanssa kipuilevien raja-alueiden pitäisi olla se paras ja viimeinen hälytysmerkki koko Suomen raviurheilulle. Järjestelmää on pakko uudistaa niin, että jo kuuden–seitsemän hevosen lähtökin halutaan ajaa, varsinkin, jos se koskee hevosia, joille muutoin ei ole lähtöjä jonoksi saakka tarjolla.Eikä kotiratani kipuile hevospulan kanssa yksin. Lahti (84 hevosta), Forssa (81 hevosta), Kuopio (82 hevosta), Tampere (81 hevosta) ja Oulu (62), siinä viime viikoilta tulleita lukemia.Voimme toki lähteä kaventamaan karttaa pikkuhiljaa kuten videopeli Fortnitessa, ja lopulta pienen ympyrän sisällä on enää kaksi rataa. Sitten voidaan jännityksellä seurata, kumman radan täyttöaste on parempi. Yhden radan mallissa kaikki ongelmat poistuvat.