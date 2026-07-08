Näkökulma: Maantieltä Teivoon ja Dannyn ja Armin hittiä kuuntelemaan

Lauantai 29.7.1995, klo 22.45 Teivon ravirata. Armi Aavikko, 37, seisoo ison totohallin seinustalla ja odottaa esiintymisvuoroaan. Vielä pari kappaletta. Dannyn laulettua seitsemän kertaa seitsemän, alkaa Armin ja Ison D:n duetot. Ravikansa tanssii ja väliyön tunnelma on huipussaan. Tai ei aivan vielä. Vasta silloin, kun ravikansa laulaa yhdessä Armin ja Dannyn kanssa heidän isoimman hittinsä ”Tahdon olla sulle hyvin hellä.”

Eräs nuorimies, 22, ei ole juhlajuomissa säästellyt. Nuorimies huomaa hallin seinustalla naisen. Armi Aavikko. Armi näyttää jotenkin yksinäiseltä ja hieman surumieliseltä. Näyttää myös siltä, ettei kukaan huomaa Armia. Voi toki olla, että huomaa, mutta kohteliaasti antaa taiteilijan olla rauhassa. Nuorimies sen sijaan miettii, tohtisiko hakea Armia tanssimaan. Kummallinen ajatus, sillä mies ei ole muistaakseen koskaan hakenut ketään tanssimaan. Nyt se kuitenkin tulee mieleen. ”No perkule, mikä ettei. Nyt pitää vain näytellä selvää, niinkuin Heikki Kinnunen Uuno-leffan klassikkokohtauksessa”, miettii mies.

Hetken mielijohteesta nuorimies lompsii Miss Suomi 1977:n eteen ja kumartaa syvään...

Kuninkuusravit herättävät meissä kävijöissä omanlaisiaan muistoja. Totta kai myös ravit urheilullisessa mielessä jäävät mieleen. Niihin muistoihin voi myös nykyään palata internetin avulla.

Lukemattomia hetkiä jää kuitenkin ihan meidän omiksi. Ne voi olla jotain ihan pieniä juttuja. Toisille ikimuistoisia, toisille ohikiitäviä.

Joku voittaa totossa. Joku häviää. Jonkun hevonen pääsee Kuninkuusraveihin, jonkun ei pääse.

Jonkun kasvatti pääsee päälähtöön. Oman kylän hevonen pääsee mukaan, ja se on koko pitäjän ilon aihe. Joku tutustuu terasseilla hauskaan tyyppiin, josta tulee pitkäaikainen ystävä. Joku tapaa tulevan elämänkumppaninsa. Ilon aiheita ja tarinoita on lukemattomia. Toki pettymyksiäkin. Joskus vuosien työ valuu raviradan hiekkaan.

Kuninkuusraveissa on syvät juuret, joissa perinteet ovat hyvin tärkeitä. Ja herkkyys. Kuinka monen asian pitää osua hevosen kanssa kohdalleen, ja kuinka pienestä kaikki on lopulta kiinni. Tarvitaan valtavan työmäärän lisäksi ripaus onnea, ennenkuin vuosikymmenien työ ja odotus palkitaan.

Tai hakeeko jotakuta tanssimaan? Tai lähteekö, jos kysytään? Kyseiset Kuninkuusravit jäivät aikakirjoihin valtavan yleisömäärän ja ikimuistoisen yhteisöllisen tunnelman vuoksi. Vuonna 1995 ravikuninkaaksi kruunattiin Rikhart, kuningattareksi Luisteri. Tämä minun piti rehellisyyden nimissä tarkistaa netistä.

Sen sijaan muistin ihan itse, että väliyön tähtiesiintyjinä olivat Armi ja Danny. Samana vuonna Armi Aavikko jäi pois viihdeuralta, eli esiintyminen Teivon Kuninkuusraveissa oli heidän viimeisiään yhdessä.

Teivossa ravataan alle kuukauden päästä Kuninkuusravit. Menkää ja tarttukaa hetkiin!

Sami Ketola

ratsastuskoulu- ja elämyspalveluyrittäjä, Pirkkala