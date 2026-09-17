Näkökulma: Mennään eteenpäin, mutta miten?
Pienen ryhmän tekemiä, useampaan henkilöön kohdistuneita puhelinhäirintätapauksia selvitellään parhaillaan Suomen Hippoksessa ja ainakin kaksi asianomistajaa on tehnyt häirinnästä rikosilmoituksen. Mahdollisten rangaistuksien osalta päätepiste siintää jossakin kaukana tulevaisuudessa.
Suomen huippuohjastajiin kuuluva Hannu Torvinen pohti viime viikolla Törmänen & Torvinen Talkshow’ssa analyyttisesti ja kiihkottomasti omalta osaltaan heidän perhettään kohdannutta puhelinhäirintätapausta.
Torvinen nosti itsestään esiin aivan uuden puolen, sillä nyt keskusteltiin hevosia paljon suuremmasta aiheesta, ystävyydestä ja toisen identiteetin arvostamisesta.
“Lyhyesti sanottuna kyse on jutusta, jonka oli varmaan tarkoituksena olla vitsi, mutta se meni lopulta tosi pahasti muiden tontille ja rajojen yli. Puhutaan siis pilapuheluista. Sama porukka on tehnyt samaa muillekin, ja se tekee tästä vakavan jutun. Siihen on pakko puuttua yhteisten pelisääntöjen vuoksi”, Torvinen kommentoi podcastissa.
Torvinen lausui yhden lauseen, joka teki ulostulosta hyvin henkilökohtaisen. Samalla se toi esille tapauksen inhimillisen puolen.
“Pettymys on siitä jännä tunne, että sen kanssa voi hyvin jatkaa eteenpäin, mutta se kyllä muuttaa sen, miten katsoo kyseisiä ihmisiä tästä eteenpäin”, Torvinen lausui.
Joidenkin mielestä tapaus on saanut jo liian suuret mittasuhteet. Toisella puolella osa porukasta vaatii nimiä esiin, jotta pääsee lähettämään henkilöt sosiaalisen median giljotiiniin. Pahaa oloa on liikkeellä myös tämän episodin ympärillä.
Hannu Torvinen kertoi podcastissa olevansa asian kanssa ok, ja hän on suunnannut katseen eteenpäin. Asiaa selvittelyssä menee vielä pitkä tovi, joten aihe tulee varmasti syksyllä useamman kerran uudelleen otsikoihin.
Kaikki ovat varmasti samaa mieltä, että kiusaaminen ja häirintä, tapahtui sitä opiskelupaikassa, työpaikalla tai vapaa-ajalla, pitää kitkeä heti esille tultuaan pois. Raviurheilu on pieni yhteisö, ja vaikka Torvisen sanoin eteenpäin mennään, voi hyvällä syyllä kysyä, että miten?
Asiaa olisi hyvä lähteä purkamaan vähän kauempaa. Poniraviurheilussa tuli esille kesällä, että joidenkin nuorten käyttäytyminen on sivusta seuraajien mielestä epäkohteliasta ja ajoittain asiatonta.
Montéssa on paljon nuoria harrastajia. Lajissa hehkutetaan ulospäin loistavaa yhteishenkeä, mutta on montén sisällä paljon parannettavaa siinä, mitä ja miten pienemmissä porukoissa puhutaan kilpakumppaneista. Kilpailu on kovaa, mikä ei voi olla joskus näkymättä ilmapiirissä.
Kun mennään yhdessä eteenpäin, niin kokeneemmankin raviurheilujan olisi hyvä muistaa, että hän on joskus ollut uusi nimi lajin parissa. Matkan varrella on varmasti ollut monta ihmistä, jotka ovat auttaneet eteenpäin.
Nöyryys ja arvostus toisia kohtaan pitäisi pystyä säilyttämään myös menestyksen hetkellä. Kun mennään eteenpäin, niin soitetaan pilapuheluiden sijasta jatkossa enemmän vain tsemppipuheluita.