Näkökulma: Mennään eteenpäin, mutta miten?

Montéssa on paljon nuoria harrastajia. Lajissa hehkutetaan ulospäin loistavaa yhteishenkeä, mutta on montén sisällä paljon parannettavaa siinä, mitä ja miten pienemmissä porukoissa puhutaan kilpakumppaneista. Kilpailu on kovaa, mikä ei voi olla joskus näkymättä ilmapiirissä.