Näkökulma: Mietteitä suomalaisista suurkilpailuista – "Eikö näille euroille olisi tässä pienessä ja köyhässä Suomessa käyttöä?"

Ensimmäiset palkinnot loppukilpailussa olisivat vähintään 50 000 euroa ja viimeinenkin hyväksytyn juoksun juossut hevonen saisi 2000 euroa. Kilpailut olisivat ennakkomaksullisia, esimerkiksi 6 kuukautta ennen 1. erä 100 euroa ja 2. erä 2 kuukautta ennen 200 euroa, yhteensä 300 euroa. Tai jos joku mattimyöhäinen haluaa kisaan mukaan, maksu 2 viikkoa ennen esimerkiksi 2000 euroa. Kaikki ennakkomaksut palautettaisiin 100-prosenttisesti palkintoina takaisin kisaan osallistuneille, ja näin saisimme useita hyväpalkintoisia kilpailuja Suomeen. Mahdollisuus pärjätä näissä suurkilpailuissa voisi jopa innostaa sijoittamaan hyväsukuisiin lämminverisiin hevosiin.