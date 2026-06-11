Näkökulma: Miten me käsittelemme mediaa?

Aiheesta puhuttaessa minulle kommentoitiin asiaa näin: ’Jokainen tiedotusväline ja media tekee julkaisupäätöksensä itse, ja on vastuussa niistä vain lukijoilleen, eikä millekään yksittäiselle lajille tai muulle vastaavalle. Sen takia lajin ja laji-ihmisten tulisi itse tehdä parhaansa päästäkseen esille, mutta edellyttää tai vaatia ei voi mitään.’