Näkökulma: Onko aika oikea Lex Carulle?
Omistamani ja valmentamani Caru joutuu jättämään Derbyn karsinnat väliin inhimillisen virheen takia. Yksi Derbyn maksuerä oli jäänyt maksamatta, ja sääntöjen mukaan se olisi pitänyt maksaa kaksinkertaisena seuraavan erän yhteydessä. Hevonen ei voi nykysääntöjen mukaan osallistua Derbyyn, koska vain edellisen vuoden maksurästi on mahdollista suorittaa korotettuna maksuna.
Menetys on iso paitsi tietysti meille hevosen taustavoimille, myös radalle ja katsojille, jotka tietysti haluaisivat nähdä parhaat hevoset viivalla. Meidän osaltamme asia on nyt tässä, virhe oli täysin omani eikä Carua Derbyssä nähdä, mutta jatkon kannalta haluan haastaa ratoja ja Hipposta sääntömuutokseen muutamien kilpailujen osalta, kutsuttakoon sitä vaikka Lex Caruksi.
Amerikan suurissa kasvattajakilpailussa hevonen on mahdollista maksaa isolla sakkomaksulla mukaan. Voisiko ainakin suomenhevosten Derbyn ja Suur-Hollola-ajon, ehkä myös lämminveristen Suur-Hollola-ajon kohdalla miettiä, että säännöt mahdollistaisivat myös ns. sakkomaksun käytön? Sen tulisi toki olla huomattava, vaikkapa kaksin- tai kolminkertainen koko kilpailun osallistumismaksuihin verrattuna.
Etenkin suomenhevosten kilpailuissa on enemmänkin väen vähyyttä kuin liikaa tungosta, Suur-Hollola-ajoonkaan ei ole karsintoja ajettu vuosiin. Suomenhevosten kehityskaari poikkeaa huomattavasti lämminverisestä ja jostakin varsana ongelmista kärsineestä hevosesta maksu saattaa jäädä maksamatta. Hevoset myös vaihtavat omistajaa ja/tai valmentajaa, eikä uudella omistajalla ole nykysäännöillä mahdollista saada hevosta mukaan kyseisiin kilpailuihin, jos erät ovat aiemmalta omistajalta unohtuneet.
Jos asiaa miettii raviratojen suurkilpailuiden arvostuksen, ammattivalmentajien, kimppatallien osakkaiden, omistajien ja myös kasvattajien näkökulmasta, mielestäni sakkomaksulla mukaan pääseminen joihinkin tärkeimpiin suurkilpailuihin olisi kaikille lajin parissa toimiville eduksi. Minullekin tarjotaan jatkuvasti nuoria suvukkaita hevosia ostettavaksi ja jos kasvattaja/omistaja ei ole maksanut tai on unohtanut maksaa Derby- ja Suur-Hollola -maksut, muista puhumattakaan, hevosen myynti- ja ostohinnasta häviää suuri(n) osa.
Oletan, että maksamattomia osallistumismaksuja on ainakin suomenhevosilla satoja. Jos kilpailuun tulee mukaan joitakin sakkomaksulla maksavia superyksilöitä, uskon myös yleisön ja median huomioivan kilpailun, jonka finaalissa kamppailevat parhaista parhaat.
Kehitysehdotus myös OmaTalliin: Nykyään on paljon kimppahevosia ja kimpanvetäjät saattavat vaihtua, samoin tapahtuu myös paljon omistajavaihdoksia. Ennakkomaksullisten kilpailujen laskut häviävät näkymästä eräpäivän jälkeen. Olisiko mahdotonta muuttaa näkymää niin, että maksamattomat erät näkyisivät vaikka punaisella fontilla ja hevosen omistajalle lähtisi vielä muistutuksena tekstiviesti ja sähköposti, että erä on maksamatta ja se on mahdollista maksaa kaksinkertaisena samalla osallistumisoikeus varmistaen?
Harri Sulku
Carun omistaja-valmentaja-kasvattaja
Vastineena edelliseen
Ennakkomaksullisen kilpailun lähtökohta on, että maksu antaa varsalle mahdollisuuden osallistua suurkilpailujen karsintoihin. Yleensä luonnollisista syistä osallistumisoikeuden maksavien määrä vähenee, kun vuodet kuluvat ja hevosen kyvyistä on paremmin tietoa. Hevosenomistajien ja kilpailun järjestäjien kannalta sääntöjen on oltava yksinkertaisia ja yksiselitteisiä.
”Amerikan mallissa” moninkertaisine sakkomaksuineen on toki puolensa, mutta maksun tulisi olla tuntuva ettei se vähennä ennakkomaksamisen halukkuutta.
OmaTallin osalta Harri Sulkun esittämä ajatus on kannatettava.
Rakentavin yhteistyöterveisin
Ahti Ruoppila
toimitusjohtaja Killeri
Ennakkomaksujärjestelmä on kieltämättä haavoittuvainen. Heppa-järjestelmän kautta maksaessa hevonen näkyy saman tien maksaneiden listalla mukana, kun taas maksaessasi radan lähettämän laskun, saattaa viive olla joistain päivistä jopa viikkoihin riippuen radan käytännöstä ajaa tietoja Heppa-järjestelmään. Tämä siis avaa mahdollisuuden unohduksille ja virheille molemmissa päissä.
Harrin ehdotus korotetusta sakkomaksusta on ollut keskusteluissa Jokimaallakin. Korotettu sakkomaksu vähentäisi omistajan riskiä siitä, minkälaisena kasvattaja on nähnyt hevosen potentiaalin varsavuosina. Tämän päivän kulurakenteella useampi varmasti miettii tarkemmin mihin kilpailuihin hevosensa raaskii maksaa mukaan. Kehitysideat ovat aina tervetulleita ja Jokimaalla asia tullaan käymään läpi seuraavassa kilpailuvaliokunnan kokouksessa.
Ville Holopainen
toimitusjohtaja Jokimaa