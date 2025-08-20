Näkökulma: Onko aika oikea Lex Carulle?

Jos asiaa miettii raviratojen suurkilpailuiden arvostuksen, ammattivalmentajien, kimppatallien osakkaiden, omistajien ja myös kasvattajien näkökulmasta, mielestäni sakkomaksulla mukaan pääseminen joihinkin tärkeimpiin suurkilpailuihin olisi kaikille lajin parissa toimiville eduksi. Minullekin tarjotaan jatkuvasti nuoria suvukkaita hevosia ostettavaksi ja jos kasvattaja/omistaja ei ole maksanut tai on unohtanut maksaa Derby- ja Suur-Hollola -maksut, muista puhumattakaan, hevosen myynti- ja ostohinnasta häviää suuri(n) osa.