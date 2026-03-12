Näkökulma: Onko raviurheilu tasa-arvoinen laji?

Kaikkia tyttöjä ei kannusteta yhtä vahvasti kunnianhimoon, johtajuuteen tai omien rajojen puolustamiseen. Heidän panostaan ei aina arvosteta samalla tavoin kuin poikien – ei kotona, koulussa eikä työelämässä. Tämä asetelma heijastuu myös harrastuksiin ja urheiluun. Vaikka raviurheilu on lajina poikkeuksellinen siinä mielessä, että naiset ja miehet kilpailevat samoilla ehdoilla, taustalla vaikuttavat silti samat yhteiskunnalliset rakenteet: kuka saa tukea, verkostoja ja rahoitusta? Kenen osaamiseen luotetaan?