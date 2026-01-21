Näkökulma: Raviurheilu vaatii muutoksia – "Jotain on tehtävä, jos haluamme toiminnan jatkuvan"

Syys- ja talvikaudella lähtöjä on vaikea saada kokoon, koska olosuhteet määrittävät, miten hevosia on liikutettu. Jos ei ole ollut mahdollista treenata, ei ole mielekästä myöskään kilpailuttaa hevosta. Vuosittaiset rokotukset tehdään usein vuoden lopulla, ja monesti silloin suodaan lomaa niin itselle kuin työntekijöille.

Monet kilpailuttavat mielellään kesän valon aikaan monesta eri syystä. Syys- ja talviaika on pimeää, päivät lyhyitä ja pelkkä arjen pyörittäminen on haastavaa. Monesti hevosilla halutaan kilpailla, kun päivät pitenevät ja radat kuivuvat. Joten mielestäni talviaikaan pitäisi olla vähemmän kilpailutarjontaa, erityisesti vähemmän kilpailupäiviä.

Ehdotuksessani jokainen rata kohtaisi kilpailutauon, joka jaksotettaisiin vuodenaikojen mukaan. Talviaikaan kilpailut pitäisi keskittää etenkin linjalle Lahti, Tampere, Forssa, Seinäjoki, Jyväskylä, Kuopio ja Oulu. Näillä radoilla ajettaisiin joulukuun puolestavälistä maaliskuun puoleenväliin kaikki kilpailut. Maaliskuun puolessavälissä eteläiset radat Turku, Vermo ja Pori alkaisivat järjestää raveja, ja radat, jotka ajoivat talvella, ajaisivat siis tällä vuodenajan jaksolla vähemmän. Kesäaikana –esimerkiksi toukokuun puolenvälin jälkeen, kun routa on sulanut – heräisivät Kouvola, Joensuu, Kaustinen ja Rovaniemi. Näillä radoilla ajettaisiin syyskuun puoleenväliin asti. Mielestäni nykyinen tapa järjestää syys- ja talvikauden raveja ei ole enää toimivaa.