Näkökulma: Ruotsin kapenevat kasvatustuet – uhka naapureille?

Ruotsin lämminveriravurien kasvattajayhdistys ASVT esitti jo vuonna 2020 vaatimuksen, että Ruotsin valtion alueelle syntyneet varsat saisivat enemmän tukia kuin ulkomailta Ruotsiin ensirekisteröitävät..Silloin ongelmana nähtiin EU:n kilpailulainsäädäntö, jossa ei kauppatavaran eriarvoisuutta suvaita. Viiden vuoden aikana tähän lienee keksitty ratkaisu, koska ST muuttaa rekisteröintiä (eli kantakirjaan merkitsemistä) vuonna 2027 syntyneistä alkaen. Keskusjärjestö tiedotti muutoksista lokakuun puolivälissä..Varsat jaetaan Ruotsissa ja ulkomailla syntyneisiin ruotsalaisiin hevosiin. Ulkomaisten ruotsalaisten pitää syntyä Ruotsin kantakirjan laajennetulla maantieteellisellä alueella, johon sisältyvät muut Pohjoismaat, Viro, Saksa, Hollanti, Ranska ja Italia..USA:ssa ja Kanadassa syntyneiltä on poistettu oikeus ruotsalaisuuteen muutama vuosi sitten, ja kasvattajapalkkiota Amerikan menestyksestä lakattiin maksamasta jo sitä ennen. Hambo-voittaja Nordic Catcherista ei taida tulla edes Vuoden hevosta Ruotsissa..Ensireaktioiden perusteella ulkomailla ruotsalaishevosia kasvattavat suurtallit saattavat vielä kokeilla Ruotsin päätöksen pätevyyttä EU-tuomioistuimissa. Boko Stablesin John Bootsman ilmoitti Travrondenille harkitsevansa varsojensa rekisteröimistä Italiaan, ja Daniel Redén väläytti Stall Zetin siitostammojen siirtämistä Amerikkaan..Pohjoismaiden näkökulmasta erityisen ikävän maun rekisteröintiuudistukselle antaa se, että naapurimaista Ruotsiin rekisteröitäviltä varsoilta poistetaan kasvattajapalkkiot muualla kuin Ruotsissa ansaituista palkinnoista. Ja rekisteröinti syntymämaassa maksaa noin kolme kertaa sen mitä Ruotsissa, jonne varsoja ei saa viedä rekisteröitäviksi ensi vuodesta lähtien..Sen sijaan Ruotsin ruotsalaiset hevoset saavat 20 prosentin palkkion 2–4-vuotiskilpailuista ja 10 prosenttia ansioistaan 5–7-vuotiaina kaikissa Pohjoismaissa. Ulkoruotsalaiset hevoset eivät saa Ruotsissa ansaituista palkinnoistakaan kuin 10 prosentin kasvattajapalkkion..Jos ne menestyvät ennakkomaksullisissa ikäluokkafinaaleissa, bonus on 20 prosenttia, kun Ruotsin ruotsalaisille maksetaan 30 prosenttia. Nuoret hevoset saavat myös kilpailusarjan, johon pääsevät muutkin, mutta Ruotsin ruotsalaisille maksetaan isommat palkinnot..Palkkion 10 prosentin muutos ei äkkiä ajatellen tunnu mullistavalta, mutta tarkemmin laskettuna 20 prosenttia on kaksi kertaa enemmän kruunuja. Viisi 1000 kruunun palkkiota tuottaa 5000 kruunua ja viisi kertaa 2000 kruunua 10 000 kruunua..Muut Pohjoismaat kärvistelevät huolestuttavan nopeasti kutistuvien varsaikäluokkien kanssa. Etenkin Norjan ja Tanskan astutusluvut ovat jo reippaasti sen tason alapuolella, joka takaisi ravikilpailutoiminnan jatkumisen. Tästä näkökulmasta Ruotsiin rekisteröimisen vähenemisellä voisi olla jopa positiivisia seurauksia. Mutta negatiivista olisi, jos naapurimaiden kasvattajat tekisivät kuten Ruotsi toivoo, ja siirtäisivät tammansa Ruotsin puolelle..Erosin lähes 40 vuoden jäsenyyden jälkeen ASVT:stä vuonna 2020, kun tämä keskustelu alkoi. Minulle erityisen vastenmielistä oli tällaisten ajatusten takaa vilahteleva ”kuninkaallinen ruotsalainen kateus” ja nationalistinen eetos..Toinen minulle käsittämätön mielipide on se, että paremmissa olosuhteissa kasvatettujen varsojen rekisteröinti Ruotsiin on haitta ruotsalaiselle ravihevoskasvatukselle. Itse olen kasvattanut vaatimattoman tasoisia ratsu- ja ravivarsoja yli 40 vuoden aikana sekä kotimaassa että jopa Ranskassa. Olen riemuinnut joka kerta, kun suomalaishevoset ovat menestyneet kansainvälisesti, ja etenkin Ruotsissa.