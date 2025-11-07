Hambletonian
Hambo-voittaja Nordic Catcherista ei taida tulla Vuoden hevosta Ruotsissa, kirjoittaja arvioi.Kuva: Meadowlands
Puheenvuoro

Näkökulma: Ruotsin kapenevat kasvatustuet – uhka naapureille?

Hevoskasvattaja ja ravitoimittaja Marja Mahlamäki kirjoittaa, että Ruotsin rekisteröintiuudistuksessa on pohjoismaisesta näkökulmasta katsottuna ikävä sivumaku.
