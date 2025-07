Näkökulma: Tieto, taito ja lahjakkuus – mitä on olla hevosen palveluksessa?

Tuhansia vuosia tiedettyjä totuuksia opetetaan tieteen uusimpina keksintöinä, ja hyvä niinkin. Saamme näihin aina tiedettyihin totuuksiin perusteluja, ja ne on nyt tieteellisesti todistettu. ”Niin on ollut ja niin on aina oleva”, sanoi Mika Waltarin romaanin päähenkilö Sinuhe. Tuollainen ei ole riittävän tarkka vastaus. Perimätieto ei todista mitään, mutta perimätieto, joka todistetaan päteväksi, on tietoa isolla T:llä. Moneen kertaa koeteltua.