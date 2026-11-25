Näkökulma: Tuoko raviratojen lisenssimalli säästöjä?
Otan esimerkkinä Kaustisen ja Ylivieskan raviratojen yhteistyön. Molemmilla radoilla on oma johtokunta, joka tekee päätökset ratansa asioista. Yksikään johtokuntalainen ei saa palkkiota, joten hallinnollisia säästöjä ei toiminnan supistamisesta tulisi. Kaustisella on yksi puoliaikainen työntekijä, joka hoitaa samalla alueen hevosjalostusliiton hallinnolliset asiat. Hevosjalostusliitolla on kaksi ulkoistettua tunnistajaa, jotka ovat töissä nollatuntisopimuksella. Raviradan toiminnanjohtaja toimii samalla usean eri hankkeen projektivetäjänä sekä mm. Ylivieskan kilpailusihteerinä, eli tekee ravien sarjat ja ottaa ilmoittautumiset vastaan. Ylivieska hoitaa ravipäivät pääsääntöisesti talkoilla, ns. vaativiin tehtäviin on hankittu ulkoistettua työvoimaa. Tämä tarkoittaa, että yhtään ylimääräistä euroa ei käytetä palkkoihin vaan työtä tehdään sen mukaan kuin sitä on.
Pohjanmaan alueellinen yhteistyö on toiminut mallikkaasti – miksi rikkoa hyvä toimintatapa? Seinäjoki on alueen ykkösrata ja muiden toiminta on suunniteltu tukemaan alueen hevostoimijoita. Pohjanmaan raviratojen lähtöjen täyttöasteet ovatkin maan kärkitasoa, eikä tähän ole tarvittu mitään sarjakikkailua, vaan sarjat on laadittu alueen tarpeiden mukaan. Alueella toimii usea kesärata, joista Powerpark suurimpana. Näinpä kesän osalta kilpailutarjonta on vähintään riittävä. Talven tilanne onkin haastavampi – uudessa aluemallissa Seinäjoen rooli on huomattava talven ravien järjestämisessä. Kaustinen on ollut tukemassa talvikautta useamman päivän voimin – tämä on mahdollistanut sen, että Seinäjoki saa edes muutaman kesäisemmän ravipäivän. Malli on toiminut hyvin, eikä alueella ole ollut raveissa hevospulaa kuten muualla Suomessa. Kaustisen ja Ylivieskan toimintatukea on leikattu viime vuosina huomattavasti verrattuna kahdeksaan suurimpaan rataan. Molemmat ovat tehneet rajuja toimenpiteitä ja sopeuttaneet toimintaa. Etenkin Kaustisella on panostettu muuhun kuin ravitoiminnan järjestämiseen.
Toimintatuen käyttäminen on mahdollista ainoastaan ravikilpailutoimintaan. Mahdolliset tulot voivat vaikuttaa toimintatuen määrään, mikä on passivoinut ratoja. Olemassa oleviin lainoihin ja niiden korkojen maksuun toimintatukea ei voi käyttää, joten on todella tärkeää, että radoilla on muutakin toimintaa. Osa radoista on tähän panostanut ja osa ei. Toiset ovat kyennyt lyhentämään lainoja ja maksamaan korkoja – toiset radat eivät.
Vertailu kertoo kustannustehokkuudesta paljon. Kaustisella ja Ylivieskassa ravataan vuonna 2027 yhteensä 22 ravipäivää – täsmälleen yhtä monta kuin A-radoista esimerkiksi Jyväskylän Killerillä. Vuoden 2026 toimintatuki on Kaustisella ja Ylivieskassa yhteensä 348 750 euroa, kun Killeri saa sitä yksin 421 892 euroa. Vuoden 2025 tuloksissa ero korostuu: Kaustinen ja Ylivieska pääsivät yhteenlaskettuna nollatulokseen, kun Killeri teki tappiota noin 120 000 euroa. Kaustisen ja Ylivieskan toimintatuella hoidetaan siis kahta rataa – Killerin tuella yhtä. Jääkiekkotermein sanottuna Kaustinen vie Killeristä radan treenitoiminnan käytössä voiton lukemin 6–1.
Hippoksen uudessa lisenssimallissa on varmasti mietitty, että alueella olisi yksi toiminnasta vastaava rata ympäri vuoden. Kuitenkaan mitään konkreettista esitystä ei ole olemassa siitä, miten tämä toisi säästöjä. B-radoiksi joutuvien toimintatukien leikkauksista ei suurta summaa kerry. Tosiasiassa B-radoiksi aiotut radat ajavat jo nyt todella kustannustehokkaasti ravipäivät ja mahdollistavat toimimisen alueella. Uudessa mallissa kuluja siirretään entistä enemmän hevosenomistajille – kilpailumatkat pitenevät merkittävästi. Tämä ei ole myöskään eläinsuojelullisesti kestävä malli. Lisäksi alan toimijoiden kuormitus nousee edelleen, kun aikaa vietetään enemmän tien päällä.
Entäs kansallisrotumme suomenhevosen tilanne? Hevosurheilu-lehti julkaisi viime viikon lehdessä tilaston, jossa näkyvät raviradan alueella olevat kilpailevat hevoset ja ravipäivät. Tilastolla ei ole kuitenkaan mitään tekemistä radoilla tosiasiallisesti kilpailevien hevosten määrällä. Esimerkiksi Ylivieskassa kilpailevien hevosten määrä on kilpailupäiviin suhteutettuna maan kärkitasoa. Etenkin suomenhevosten puolella tilanne olisi todella huolestuttava, jos raveja ajettaisiin vielä enemmän kahdeksan raviradan voimin. Tilastoissa etenkin Pohjanmaan raviradat ovat osallistujamäärissä kärkitasoa suomenhevosten kohdalla.
Kahdelta viime vuodelta Hippoksella on saatavana dataa, kun aluemalliin on siirrytty. Tekoälyn avulla tilastoja on ollut todella helppo luoda itsekin. Kun valtuuskunnassa asiaa käsitellään, on toivottavaa, että jäsenille esitetään faktoihin perustuvia lukuja ja päätöksiä tehdään niiden pohjalta. Kaikilla alueilla tilanne hevosmäärien suhteen ei ole ollut lähellekään yhtä positiivinen kuin Pohjanmaalla. Etenkin talvikaudet tulevat olemaan erittäin haastavia ravien järjestämisen suhteen ja on erityisen tärkeää, että hyödynnetään olemassa olevaa dataa. Alueellisen yhteistyön tärkeyttä ei voi riittävästi korostaa kilpailukalenteria laadittaessa.
Aina kysytään, että mistä sitten säästöjä, jos ei tästä? Muistan, että joskus on keskusteltu siitä, voisiko osan Hippoksen töistä siirtää maakuntiin raviradoille ja varsinkin hevosjalostusliitoille. Niissä on paljon osaavaa henkilökuntaa – voisiko säästöjä saada, jos töitä tehtäisiin tarpeen mukaan – vähemmän vakituista henkilökuntaa ja työtä sen mukaan kuin sitä on tehtävänä? Osa raviradoista ja Suomen Hippos ry ovat perustaneet juuri uuden myynti- ja markkinointiyhtiön. Osa sen tuotoista on tulossa Suomen Hippokselle – mikä on tuottojen tarve, jos maa- ja metsätalousministeriö on jatkossakin tukemassa rekisteröinti- yms. palvelujen järjestämistä, jotka kuuluvat Suomen Hippokselle?
Onko järkee vai ei?
Janne Jääskeläinen
Kaustisen Seudun Raviseura ry:n ja Keski-Pohjanmaan hevosjalostusliitto ry:n toiminnanjohtaja