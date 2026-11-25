Toimintatuen käyttäminen on mahdollista ainoastaan ravikilpailutoimintaan. Mahdolliset tulot voivat vaikuttaa toimintatuen määrään, mikä on passivoinut ratoja. Olemassa oleviin lainoihin ja niiden korkojen maksuun toimintatukea ei voi käyttää, joten on todella tärkeää, että radoilla on muutakin toimintaa. Osa radoista on tähän panostanut ja osa ei. Toiset ovat kyennyt lyhentämään lainoja ja maksamaan korkoja – toiset radat eivät.

Vertailu kertoo kustannustehokkuudesta paljon. Kaustisella ja Ylivieskassa ravataan vuonna 2027 yhteensä 22 ravipäivää – täsmälleen yhtä monta kuin A-radoista esimerkiksi Jyväskylän Killerillä. Vuoden 2026 toimintatuki on Kaustisella ja Ylivieskassa yhteensä 348 750 euroa, kun Killeri saa sitä yksin 421 892 euroa. Vuoden 2025 tuloksissa ero korostuu: Kaustinen ja Ylivieska pääsivät yhteenlaskettuna nollatulokseen, kun Killeri teki tappiota noin 120 000 euroa. Kaustisen ja Ylivieskan toimintatuella hoidetaan siis kahta rataa – Killerin tuella yhtä. Jääkiekkotermein sanottuna Kaustinen vie Killeristä radan treenitoiminnan käytössä voiton lukemin 6–1.

Hippoksen uudessa lisenssimallissa on varmasti mietitty, että alueella olisi yksi toiminnasta vastaava rata ympäri vuoden. Kuitenkaan mitään konkreettista esitystä ei ole olemassa siitä, miten tämä toisi säästöjä. B-radoiksi joutuvien toimintatukien leikkauksista ei suurta summaa kerry. Tosiasiassa B-radoiksi aiotut radat ajavat jo nyt todella kustannustehokkaasti ravipäivät ja mahdollistavat toimimisen alueella. Uudessa mallissa kuluja siirretään entistä enemmän hevosenomistajille – kilpailumatkat pitenevät merkittävästi. Tämä ei ole myöskään eläinsuojelullisesti kestävä malli. Lisäksi alan toimijoiden kuormitus nousee edelleen, kun aikaa vietetään enemmän tien päällä.