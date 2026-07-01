Näkökulma: Työntekoa pommin päällä

Erinomainen ase taistelussa keskusjärjestöjen maineen säilyttämiseksi ja ravi-ihmisten kurittamiseksi on tiukka valmentajavastuu. Se on keksitty ja viety pisimmälle Ruotsissa. Siellä useampi valmentaja on saanut rangaistuksen sellaisista virheistä, joita he eivät ole itse tehneet, eivätkä voineet niistä edes tietää tai niihin vaikuttaa. Nimilista sisältää raviurheilun parhaita harjoittajia, kuten Daniel Redénin, Alessandro Gocciadoron tai Björn Goopin.