Näkökulma: Vallankumous – Ranskalaisilla on revolution verissä, mutta me suomalaiset emme ole sellaisia

Minulla on ranskalainen ystävä Pascal (nimi muutettu), joka käy maatilallamme aika ajoin vieraana. Jos keskustelemme suomalaisesta byrokratiasta ja yrittäjiä kuormittavasta sääntöviidakosta, Pascalin ranskalaisveri kiehahtaa heti. Mies alkaa vaahdota ranskalaisella aksentilla:”Tuo on ihan perseestä, miksi te suomalaiset suostutte tuollaiseen, meillä Ranskassa sanottaisiin heti, että tuollainen ei käy! Kaikkien pitää kieltäytyä tuollaisista typeryyksistä. Nyt Sami kerätään porukkaa, otetaan traktorit ja lähdetään heittämään paskaa eduskuntatalon portaille…”Kerron Pascalille, että ranskalaisilla on revolution verissä, mutta me suomalaiset emme ole sellaisia. Olemme alistuja- ja käräyttäjäkansaa. Me tottelemme. Jos joku uhmaa uutta typerää sääntöä, emme lähde hänen tuekseen, vaan käräytämme hänet. Uhmakkaimmillaan suomalainen pui nyrkkiä kädet taskussa niin, ettei kukaan näe. Mutta tottelee.”Pascal, olisi mielenkiintoista jatkaa vallankumouksesta haaveilua, mutta minun pitää nyt lähteä töihin.”En kerro hänelle, että en ole lähdössä suinkaan tuottaviin töihin, vaan hakemaan meille ostamaani uutta aasia, koska meidän Hapsu-aasille ei enää kelpaa ensi vuoden alusta poni kaveriksi. Pascalilla olisi varmaan katkennut verisuoni päässä, jos olisin hänelle tämänkin aasiyhdistyksen isoäänisten lobbaaman säädöshullutuksen selittänyt. Turhaan minä tätä asiaa valitan. Minulla kävi hyvä tuuri. Sain ostettua aasin Suomesta, ja siedettävällä hinnalla verrattuna moneen muuhun. Olisin mieluumin pitänyt sillä rahalla loman, mutta jätetään omasta hyvinvoinnista huolehtiminen tänä vuonna väliin..Uhmakkaimmillaan suomalainen pui nyrkkiä kädet taskussa niin, ettei kukaan näe..Starttaan auton ja laitan hevostrailerin perään. Laitan perälaudan kiinni ja muistan, että ”hevoskuljetus” -tarra on vaihdettu ”eläinkuljetus” -tarraksi. Nyt kelpaa aasiakin kuljetella, lainkuuliainen sivupersoonani kiittää. Jos Pascal kuulisi tästä, olisimme varmaankin hänen pakottamana lapioineet traikun täyteen sontaa ja moottoritiellä matkalla Helsinkiin. Nyt olen kuitenkin tien päällä yksin ja matkalla Ikaalisiin.Olen kuljettanut kolmekymmentä vuotta hevosia tällaisella ajoneuvoyhdistelmällä. Nyt uuden säädöksen vuoksi minun pitäisi suorittaa eläinkuljetuslupa. Mietin, soitanko Pascalille, mutta en uskalla. Tärykalvot hajoaisi.Maatiloja ja hevostiloja lopettaa liukuhihnalta. Poskettomaksi kasvanut sääntely tappaa Suomesta maatalouden, toimeliaisuuden ja yritteliäisyyden.Maatila- ja hevosyrittäjät ovat muutenkin tiukoilla korkeaksi nousseen kulurakenteen vuoksi, meiltä loppuu tällä menolla kotimainen ruoka ja hevostalous siinä ohessa.Uusi Esa-aasi on nyt kotona Hapsu-aasin vieressä. Mitään Disney-elokuvista tuttua hempeää kohtaamista ei tapahtu. Esa on elänyt aina mustan ponin kaverina. Kun talutan meidän mustan ponin aasien ohi, Esa huutaa sydäntä särkevästi ponin perään.Esa tottuu ja ymmärtää, että sääntö-Suomi tietää paremmin, mikä on sille hyväksi.