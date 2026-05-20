Pääkirjoitus: Haukku tekee haavan

Siinä mielessä raviurheilu on tasa-arvoinen laji, että keskustelupalstoilla haukutaan sekä miehet että naiset. Erityisesti eturivin raviurheilijat ja muuten näkyvissä rooleissa vaikkapa TotoTV:n kommentaattoreina työskentelevät henkilöt joutuvat kasvattamaan paksun nahan täysin kohtuuttoman loanheiton varalta. Sen verran sukupuolittunutta arvostelu kuitenkin on, että naiset kokevat paljon ulkonäköön ja seksuaalisuuteen kohdistuvaa arvostelua, kun taas miesten arvostelu on useimmin toimintaan tai osaamiseen kohdistuvaa.

Aivan kuin naisen tärkein tehtävä olisi miellyttää katsojaa, vaikka oikeasti kenenkään arvo ei ole kiinni siitä, miltä näyttää tai mikä suhdestatus sattuu olemaan.

Valitettavasti rumat käyttäytymismallit siirtyvät myös eteenpäin. Neuropsykologi ja kasvatustieteen professori Nina Sajaniemi kommentoi viimeisimmässä Tiede-lehdessä, kuinka lasten väliset suhteet kääntyvät haitallisiksi lähinnä silloin, jos lapset ovat saaneet vääränlaisen mallin aikuisilta: ”Se, miten aikuiset kohtelevat toisiaan, siirtyy lapsiryhmiin.”

Me aikuiset pöyristymme helposti koulukiusaamisesta ja esimerkiksi nuorten urheilussa esille tulleista kiusaamistapauksista. Jokaisen kannattaisi ensin miettiä, miten itse puhumme muista ihmisistä. Epäkohtiin saa ja pitää puuttua, mutta sen voi tehdä loukkaamatta. Vanha ohje on, että jos ei ole mitään hyvää sanottavaa, voi olla myös hiljaa. Se toimii tänäkin päivänä. On meidän kaikkien vastuulla tehdä raviurheilusta laji, jossa hevosten lisäksi ihmiset voivat hyvin.