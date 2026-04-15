Pääkirjoitus: Älä mieti mitä muut ajattelevat

Hevosurheilussa puhutaan tällä hetkellä kyllästymiseen asti sosiaalisesta lisenssistä. Siis siitä, miten ulkopuolinen maailma näkee ja kokee hevosten käyttämisen urheiluun.

Hevosurheiluun tieteenä suhtautuvat hevosihmiset kritisoivat sitä, että liian iso osa alan käytännön tekijöistä, ratsastajat, ravikuskit, laukkajockeyt, eivät viitsi ottaa asioista selvää, vaan pysyttelevät mukavuusalueellaan. Tämä liittyy erityisesti hevosen oppimismekanismeihin, mikä lienee yksi niistä asioista, jotka tulevat ratkaisemaan lajin tulevaisuuden.

Sen sijaan oma totuus kuuluu, ja sitä kuulutetaan. Onhan oltu alalla jo 50 vuotta, nähdään sisäpuolelta, ja tiedetään kaikki tietämisen arvoinen. Tai vaihtoehtoisesti, on oltu alalla pari vuotta, ja tiedetään vielä paremmin, koska nähdään ulkopuolelta eikä olla jämähdetty vanhaan. Kummassakin vaihtoehdossa halutaan levittää vain omia oppeja. Omaa uskontoa. Tyrkyttää sitä omaa kuplaa muillekin. Mutta eihän se mene perille, koska muut ovat vastaavasti omissa kuplissaan.

Mutta vaikka maailman mielipide ja tiedeihmisten suhtautuminen eivät kiinnosta, toisten hevosihmisten mielipide kyllä kiinnostaa. Pelko hallitsee, oltiin somessa tai keskustelupalstoilla, nimenomaan sillä yhdellä anonyymillä, joka pitää ihmisiä rautaisessa otteessaan. Keskustelua ei synny, huutelua sitäkin enemmän. Muiden mielipidettä pelätään toisinaan niin paljon, että se vaikuttaa omaan tekemiseen. Oman satunnaisen menestymisen näyttäminen ulospäin on riski.

Moottoriurheilusta tuttu Emma Kimiläinen listasi lainalaisuuksia urheilumenestyksestä viime perjantaina Jokimaalla Ride&Race -tilaisuudessa. Kyllä asiat tiedossa olivat, mutta teki hyvää kuulla ne vielä kertaalleen, innostavassa paketissa tarjoiltuna.

1. Kukaan ei ole mitään yksin. 2. Hanki ympärillesi tiimi, joka haluaa sinun menestymistäsi yhtä paljon kuin sinä itsekin. Muuten homma ei toimi. 3. Poistu mukavuusalueeltasi. Oppiminen tapahtuu epämukavuusalueella. 4. Tee kunnolla se, mihin uskot, mutta älä pelkää virheitä. Niitä tulee ja niistä oppii. 5. Älä mieti mitä muut miettivät, koska et pysty kuitenkaan vaikuttamaan muiden mielipiteisiin.