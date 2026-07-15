Teivon ravirata 50 vuotta logo
Teivon ravirata täyttää tänä vuonna 50 vuotta.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Teivon tilanteessa on paljon avoimia kysymyksiä

Iso kysymys kuuluu, tekikö Teivo Ylöjärven kaupungin kanssa huonon sopimuksen?
Julkaistu
Loading content, please wait...
Teivo
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi