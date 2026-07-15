Pääkirjoitus: Teivon tilanteessa on paljon avoimia kysymyksiä

Valtakunnanpolitiikassa kuohuttaa Garden Helsinki -hanke. Kaikessa hiljaisuudessa sille ”runtattiin” puoliväliriihessä 35 miljoonan euron rahoitus. Kun media rupesi kysymään, miten päätös tehtiin, vastauksia on saatu lypsämällä ja tipoittain. Siitä on syntynyt käsitys, että kaikki ei ole mennyt niin kuin on pitänyt..Samanlaisia ajatuksia on herännyt Teivon ja Ylöjärven uudesta maanvuokrasopimuksesta. Teivo luopuu merkittävästä osasta radan aluetta lähes 10 vuotta etuajassa saamatta vastineeksi muuta kuin luvan saada jatkaa kilparatana alkuperäisen vuokrasopimuksen päättymisajankohdan eli vuoden 2035 jälkeen. Sillä isolla ehdolla, että Teivoon aletaan rakentaa tapahtumakeskusta..Alueiden luovuttaminen ei ehtoja sisällä. Riippumatta siitä, milloin asuntorakentaminen alkaa, kaksi tallia ja yläkatokset on purettava vuodenvaihteeseen mennessä. Näin siksi, että Ylöjärvi haluaa rakentaa kunnallistekniikan mahdollisimman pian valmiiksi asuntorakentamista odottamaan..Ilmassa on paljon kysymyksiä, joita Hevosurheilu Teivosta kysyi: Miten kaikki kilpailevat hevoset saadaan raveissa valjastettua sen jälkeen, kun yläkatokset ja kaksi tallia on purettu? Onko realistista odottaa, että Teivo selviää kiinteistöjen purkamisen, luovutettavien alueiden ennallistamisen ja tarvittavan uuden varikkoinfran rakentamisen kustannuksista? Mitä tapahtuu, ellei selviä tai jos tapahtumakeskukselle ei löydy rakentajaa?.”Tällä hetkellä keskitymme kolmen viikon päästä järjestettävien Kuninkuusravien valmisteluun ja suuntaamme voimavaramme Suomen suurimman ravitapahtuman onnistuneeseen toteuttamiseen”, Teivon Ravirata Oy:n ja Pohjois-Hämeen Hippoksen hallituksen puheenjohtaja Jukka Heiskala väisti..Herää kysymys, onko vastauksia olemassakaan. Kohtuutonta vaivaa niiden antaminen ei olisi vaatinut..Iso kysymys kuuluu, tekikö Teivo Ylöjärven kaupungin kanssa huonon sopimuksen? Jos se on Teivon mielestä hyvä, miksei siitä ole avoimemmin tiedotettu?.Sopimuksen Teivon puolesta allekirjoittanut edellinen puheenjohtaja Asko Koskinen ei Hevosurheilun kommenttipyyntöön vastannut.