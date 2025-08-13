Pääkirjoitus: Ei syytä paniikkiin – tiukat ajat ja paljon työtä kuitenkin edessä

Valtiovarainministeriö julkisti perjantaina budjettiesityksen vuodelle 2026. Siinä hevostalouden edistämiseen on osoitettu 26,992 miljoonaa euroa..Toteutuessaan luku olisi katastrofaalinen. Tänä vuonna hevosalan rahoitus on 34,092 miljoonaa, ja jo siinä oli laskua edellisvuodesta 5,1 miljoonaa. 7,1 miljoonan lisäpudotus olisi kestämätön alalla, jonka mahdollisuudet ansaita pelimyynnillä poistuivat peliyhtiöiden fuusioiduttua vuonna 2017. Siihen verrattuna jäljelle jäänyt liiketoiminta on nappikauppaa..Yllätyksenä luku ei kuitenkaan tullut. Keväällä julkistetussa julkisen talouden suunnitelmassa vuosille 2026–27 oli hevosalalle osoitettu keskimäärin 25,5 miljoonaa euroa..Onneksi maa- ja metsätalousministeriössä vallitsee ymmärrys, että hevosala tarvitsee riittävän rahoituksen siirtymäajalle ennen kuin oma peliyhtiö ja markkinointiyhtiö alkavat lisenssimarkkinassa tehdä tulosta. Suomen Hippoksen valtuuskunta sai tästä kevätkokoukseensa ministeriöstä selväsanaisen viestin, joten paniikkiin ei ole syytä..Tiukat ajat ja paljon työtä on kuitenkin edessä. Ravialueet saivat kevätkokoukselta tehtäväksi laatia esityksen, miten kilpailutoiminta niillä jatkossa järjestetään uuden kilpailupäivien ja resurssien jaon puitteissa. Resursseja keskitetään alueiden keskusradoille. Työn tulosten luovutuspäivä Hippokselle oli eilen..Huomattavasti vaikeampi työmaa on edessä, kun lähdetään työstämään sitä, miten valtaosa radoista tulee toimeen merkittävästi pienenevällä rahoituksella. Kaikki radat ovat jo valmiiksi ahtaalla tämän vuoden rahoitusleikkausten valjettua vasta budjetoinnin jälkeen. Useita ratoja rasittaa myös tukien takaisinperintä aikaisemmilta vuosilta..Väistämättä leikkauksia kohdentuu myös ratojen kunnossapitoon. Iso kysymys kuuluu, miten hevos- ja harrastajamäärät kestävät sen, jos talvikaudella kilpaileminen keskittyy entistä harvemmille radoille ja useiden ratojen valmennusmahdollisuudetkin vielä heikkenevät?