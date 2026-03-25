Pääkirjoitus: Force majeure vai ei? – Ratahaasteet eivät vähene tulevaisuudessakaan

Keväästä ja kelirikkokaudesta ei selvitty tänä keväänä ilman ravien peruutuksia. Tähän mennessä on peruttu kahdet sunnuntai- ja yhdet arkiprofiiliravit..Viime lauantain Rovaniemen ravit päätettiin siirtää Ouluun. Edellisen sunnuntain ravien perumisella saatiin Rovaniemelle kuusi vuorokautta lisäaikaa valmistella puitteita radan vuoden päätapahtumaan, mutta aika loppui silti kesken. Kädet nostettiin pystyyn jo ravipäivän aatonaattona torstaina..Epäonnista Rovaniemen kannalta oli, että kevät tuli napapiirille poikkeuksellisen aikaisin. Normaalisti maaliskuun puolivälissä on Lapissa ollut tähän asti täysi talvi..Ennen syyttävä sormi ravien perumisesta kohdistui aina rataan, mutta nyky-ymmärryksellä radan sulaminen voi osua niin hankalaan saumaan ja olla niin epätasaista radan eri osien kesken, ettei mitään ole tehtävissä. Ravien perumisilta ei tänä keväänä vältytty länsinaapurissakaan, ja jouduttiinpa yhdet Enghienin ravit keskeyttämään liejuisen radan takia jopa suuressa ja mahtavassa Ranskassa..Silti joudutaan kysymään, olisiko meillä ravien ajamiseksi alkuperäisenä päivänä ja alkuperäisellä radalla ollut joissain tapauksissa jotain tehtävissä? Olisiko esimerkiksi Rovaniemellä voitu lauantaina ravata, jos rataa olisi ylläpidetty keskitalvella toisin? Tällaisiakin arvioita on kuulunut..Siinäkään tapauksessa Rovaniemeä ei kuulu syyllistää liikaa. Ratojen toimintatukia on leikattu rajusti, ja kun kaikesta muusta on jo säästetty, joudutaan useilla radoilla tinkimään nyt radanhoidosta. Talkootyöllä palkkatyö voidaan korvata vain tiettyyn pisteeseen asti..Rovaniemen raviradalle vuoden päätapahtuman peruuntuminen oli pienimuotoinen katastrofi, muttei onneksi pohjoisen hevosihmisille. Siirtämällä ravit ajoissa Ouluun saatiin palkintorahat jaettua niiden hevosten kesken, joille ne oli tarkoitettu..Korvaavat päivät löytyy kaikille perutuillekin raveille, mutta usein kuukausien päästä alkuperäisestä ajankohdasta. Eikä suunnitellun startin peruuntumista hevosen kilpailuohjelmasta paikkaa mikään..Jatkon kannalta huolestuttavaa on, että Oulun ratamestarin irtisanouduttua koko pohjoinen Suomi Kaustisesta ylöspäin on nyt ilman vakituista radanhoitoa.