Pääkirjoitus: Hevosala ja raviradat tarvitsevat nykyisen tukitason vuosina 2027–29

Puheenjohtaja Antti Lehtisalo edellytti ajankohtaiskatsauksessaan valtiontuen pysymistä vähintään 30 miljoonan euron tasolla vuosina 2027–29, vaikka kevään kehysriihi ei vielä asiaa päättänyt..”Pieni takapakki otettiin siinä, että se siirtyi syksyyn. Silloin ei pysty tietenkään takaamaan, että se näin menee”, Lehtisalo alusti..”30 miljoonaa on se taso, millä ratkaistaan lisenssimarkkinaan siirtymisen onnistuminen ja alan säilyminen jaloillaan. Jos siitä 30 miljoonasta lähtisi esimerkiksi 5 miljoonaa, montako 6000 alan työpaikasta lähtisi pois ja onko Suomella siihen varaa?”.Alan yleisestä huolesta keskustelu eteni nopeasti huoleen raviratojen tilanteesta. Niiden saamien toiminta- ja investointitukia on nyt leikattu vuositasolla noin 5 miljoonalla eurolla. Kokousväeltä lähti maa- ja metsätalousministeriölle selkeäsanainen viesti: lisäleikkaukset vaarantaisivat ravien ammattimaisen järjestämisen..Mistä seuraavaksi leikattaisiin, jos tukitaso vielä laskisi, pelottaa edes ajatella. Palkintoihin ei ole toistaiseksi kajottu, vaikka alan käytössä oleva raha on merkittävästi vähentynyt. Palkintoihin kulminoituu kaikki se usko ja toivo, joiden vuoksi hevosia kasvatetaan, omistetaan ja kilpailutetaan..Jo palkintojen pysyminen vuosia ennallaan on kuitenkin tarkoittanut kustannusten nousun myötä niiden reaaliarvon tuntuvaa laskua. Arjesta ja profiiliravien palkinnoista ei ole varaa leikata yhtään..Tuomas Pakkanen kysyi kokousväeltä, olisiko ravien järjestämisen kustannuksissa mahdollista säästää. Kysymys on hyvä ja selvittämisen arvoinen..Raviurheilu on määritellyt ravien järjestämiselle varsin tiukat toimihenkilö- ja muut kriteerit hevosten hyvinvointia ja ravitapahtuman turvallisuutta ja luotettavuutta ajatellen, ja hyvä niin. Mutta jos vaakakuppiin laitetaan toiselle puolelle esimerkiksi radanhoito eli se, voidaanko kilpailut ja treenaus järjestää tulevaisuudessa varmasti hevosystävällisillä alustoilla, on selvää, mihin suuntaan vaa’an tulee kallistua.