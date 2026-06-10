Suomen Hippoksen valtuuskunta 2026 kevätkokous
Suomen Hippoksen valtuuskunta piti kevätkokouksensa Vermossa.Kuva: Jarno Unkuri
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Hevosala ja raviradat tarvitsevat nykyisen tukitason vuosina 2027–29

Suomen Hippoksen valtuuskunnan kevätkokouksessa 28.5. keskusteltiin paljon taloudesta.
Julkaistu
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Suomen Hippoksen valtuuskunta
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