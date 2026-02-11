Pääkirjoitus: Hippos varautuu toimintaympäristön muuttumiseen

Suomen Hippoksen ovet käyvät nyt tiheään. Yleensä ilmaukseen liittyy negatiivisia sävyjä, muttei tässä tapauksessa. Hippoksessa annetut työnäytteet riittävät haastaviin tehtäviin muuallakin. Samaan aikaan Hippoksessa on myös vetovoimaa, ja sinne jopa palataan..Oleellista toimitusjohtajan vaihtumisessa on, että samalla Hippoksen organisaatio uudistuu. Keskusjärjestössä ei jääty odottamaan, että toimintaympäristö rahapelaamisen lisenssimarkkinaan mentäessä radikaalisti muuttuu, vaan vahvistetaan johtoryhmää, varaudutaan uusiin tehtäviin ja jaetaan vanhoja tehtäviä uusiksi..Tomi Himanka on entisenä hipposlaisena ja vieläpä johtoryhmäläisenä helppo valinta toimitusjohtajaksi. Entinen markkinointi- ja kehitysjohtaja tuntee talon, alan sekä sen ihmiset ja toimintaympäristön läpikotaisin. Raviratojen arki on enemmän kuin tuttua jo 10-vuotisen Jokimaan toimitusjohtajapestin ajalta..Nykyisen toimitusjohtajan Minna Mäenpään osalta kyse ei vaikuta olevan epäluottamuslauseesta vaan toimintaympäristön muuttumisesta. Mäenpää luotsasi Hippoksen omalla peliyhtiöllä lisenssimarkkinaan, ja hänen aikanaan yleinen tietoisuus alan vaikuttavuudesta on lisääntynyt merkittävästi. Ilman sitä tukitaso tuskin olisi säilynyt haastavina taloudellisina aikoina valtion säästötoimien alla edes nykyisellä tasollaan..Kansainvälisestä arvostuksesta kertoo, että Minna Mäenpää on toiminut viime vuoden alusta lähtien Euroopan raviliiton UET:n toisena varapuheenjohtajana. Hippoksessa työ jatkuu kehitysjohtajana..Organisaation muutostarvetta tuskin ainakaan vähensi, että vastikään Hippoksessa vaihtui myös viestintä- ja markkinointipäällikkö. SuomiAreenan palvelukseen siirtyneellä Saara Iivarilla oli iso rooli omien vastuualueiden lisäksi myös Hippoksen vastuullisuus- ja strategiatyössä ja toimitusjohtaja Mäenpään oikeana kätenä..Helmikuussa päättyi myös Anne Sutisen lähes 50-vuotinen Hippos-ura. Avuliaan ja pidetyn hipposlaisen ajatuksia ja muistoja matkan varrelta löytyy tämän viikon Hevosurheilun sivulta 9..Yllätysuutinen: Tomi Himanka Hippoksen toimitusjohtajaksi