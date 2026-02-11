Tomi Himanka
Tomi Himanka palaa Velj. Wahlstenilta Hippokseen.Kuva: Velj. Wahlsten
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Hippos varautuu toimintaympäristön muuttumiseen

Hippoksessa vahvistetaan johtoryhmää, varaudutaan uusiin tehtäviin ja jaetaan vanhoja tehtäviä uusiksi.
