Pääkirjoitus: Hyödyntämätön mahdollisuus – kuka herättäisi Levin jääravit henkiin?

Jääravit olivat 2010-luvun alussa kovassa nosteessa. Niitä järjestettiin Levillä ja suunniteltiin Tahkolle ja jopa Helsinkiin Hietaniemen rantaan, kunnes leudot talvet vesittivät suunnitelmat Etelä-Suomessa ja Levin jääravitkin hiipuivat..Levin Arctic Horse Race tuntui ajatuksena hienolta: ravit keskellä lomasesonkia hiihtokeskuksessa täynnä turisteja, joilla on taskut täynnä rahaa ja aikaakin tuhlattavaksi. Mikä olisi parempi paikka esitellä raviurheilua ummikoille?.Tapahtuma ei lähtenyt kuitenkaan lentoon. Yleisöä ja peliä tuli liian vähän, että kulut olisivat peittyneet. Raviurheilun markkinointitapahtuman sijasta Levin jääraveista tuli olemassa olevien raviharrastajien eksoottinen kokoontumisajo. Hauska, mutta kallis, eikä maksajaa lystille monta vuotta löytynyt..Jälkiviisaasti on helppo listata, mikä kaikki meni pieleen. Oli yliampuvaa ja liian kallista viedä järvenjäälle totomyynti, ravintolapalvelut ja after ski – ainakin ilman varmuutta uuden tapahtuman vetovoimasta. Pelaamisen, gourmet-ruoan tai bileiden takia kukaan tuskin erämaajärvelle lähti, haussa oli jotain muuta. Ravit järjestettiin liian kaukana Levikeskuksesta, eikä viikonpäiväkään ollut oikea. Lauantai on hiihtokeskuksissa niin sanottu vaihtopäivä, jolloin uudet turistit tulevat ja entiset lähtevät..Saatujen kokemusten perusteella edellä mainitut virheet olisi helppo korjata. Puitteiden ei tarvitsisi olla yhtään hienompia kuin Kangasniemen, Kortesjärven tai Iin jääraveissa, kunhan sijainti olisi keskeinen ja tapahtuma näkyisi ja kuuluisi ja houkuttelisi paikalle muitakin kuin varta vasten tulijoita. Jo pääsy lähelle hevosia ja kenties poroja olisi turisteille elämys, totopelimahdollisuus mobiililaitteilla korkeintaan bonus. Riittävän eksoottista cateringia olisi järvenjäällä grillimakkara ja muurinpohjaletut..Jotta raveille saadaan uusia harrastajia, ne täytyy viedä sinne, missä ihmiset ovat. Kaupunkien keskustoissa ja kauppakeskuksissa on jo käyty ja SM-jääravitkin Jyväskylässä järjestetty, mutta hiihtokeskukset ovat vielä hyödyntämätön mahdollisuus..Kuka herättäisi Levin jääravit henkiin?