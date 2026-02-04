Levin jääravit 2012
Leviin jääravien tunnelmaa vuodelta 2012.Kuva: Jarno Unkuri
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Hyödyntämätön mahdollisuus – kuka herättäisi Levin jääravit henkiin?

Jotta raveille saadaan uusia harrastajia, ne täytyy viedä sinne, missä ihmiset ovat.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi