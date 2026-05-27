Pääkirjoitus: Iskukykyinen joukkue - Suomesta lähdetään Elitloppetiin menestymään

Kun viime viikolla uutisoitiin ensin V.G. Voiton jäävän kotitalliin ja sitten Massimo Hoistin jättävän Elitloppetin väliin, tunnelmat latistuivat hetkeksi. Lähdetäänkö Solvallaan tänä vuonna pelkkinä statisteina?.Loppuviikkoa kohti kurssi kuitenkin kääntyi. Elitloppetiin saatiin viime tingassa sittenkin suomalaisedustaja, Einari Vidgren Oy:n omistama Fine Manners. Ruotsissa syntynyt ja varsasta lähtien valmennettu hevonen ei tietenkään ole ihan sama asia kuin Suomessa kasvatettu ja huipulle valmennettu hevonen, mutta Vidgrénin perheen, sen hevoshistorian ja satsaukset suomalaisen raviurheilun eteen tuntien helposti suomalaiseksi adoptoitava ottopoika. Ja kyvythän riittävät vaikka mihin, jos kaikki on sunnuntaina kohdillaan..Ilahduttavan runsaslukuinen ja laadukas suomalaisedustus saatiin myös Sweden Cupiin. Need’em ja Combat Fighter jäivät Finlandia-Ajossa ajamattomiksi, mutta seurasivat niin helpon näköisesti joukon mukana maaliin, että pystyvät onnistuneilla juoksuilla paljoon. Need’emiä suosi vielä arpaonnikin. Star Photo S oli vuosi sitten pronssidivisioonan finaalissa kuudes. Nyt on edessä vielä komeampi edustustehtävä synnyinmaassa..Suomi ei saanut Elitkampeniin ykkösedustajaansa, mutta eivät saaneet ehkä Ruotsi ja Norjakaan. Ykkösradalta Erkon Pokaalin sankarilta ja oivan preparén viime lauantain Savo-ajossa saaneelta Stallonelta on lupa odottaa mitä tahansa! Pro ja Björn Goop ovat – Kouvolan viime kesän Kymi GP -päivän ensituttavuuden jälkeen – toistaiseksi tappioton ja yllätysvalmis tiimi..Yhteensä Suomesta matkaa Solvallan kolmeksi päiväksi 13 hevosta. Menestystä on lupa odottaa ainakin lauantain kylmäverilähdössä Vänrikiltä, ja kovassa kunnossa ovat viime starttien perusteella myös sunnuntaina juoksevat Popeye Tooma ja Greensboro Zet. Vastustakin totta kai riittää..Suomessa Elitloppet-viikonloppua kunnioitetaan pitämällä kahden päivän ravitauko ja ajamalla Vieremän Toto75-ravit alta pois jo perjantaina. Lauantai ja sunnuntai keskitytään kannustamaan suomalaisia Solvallassa!