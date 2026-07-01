Pääkirjoitus: Jokaiselle jotakin Suur-Hollolassa

Pelkästään hevosten ja huippuraviurheilun varaan Jokimaa ei kuitenkaan Suur-Hollolaa rakenna. Perjantain Ascot näyttävine hattuineen ja asuineen on saanut jo kulttitapahtuman maineen, ja lauantain ravien jälkeen väki jää sankoin joukoin radalle viettämään yhteistä iltajuhlaa.