Pääkirjoitus: Jokaiselle jotakin Suur-Hollolassa
Viikonloppuna katseet kohdistuvat Lahden Jokimaalle. Paitsi suurkilpailu molempien kotimaisten rotujen parhaille yksilöille, Suur-Hollola on koko suomalaisen hevoskasvatuksen suurkatselmus ja tapahtuma isolla T:llä.
Suomessa syntyneille vanhemmille lämminverisille Suur-Hollola-ajo on vuoden ylivoimaisesti suuripalkintoisin kilpailu. Kotimaisen lämminverihuipun talliinsa saaneen valmentajan kauden suunnittelu lähtee käytännössä siitä, että hevonen on Suur-Hollolassa iskussa ja menestyy. Kaikki muu on enemmän tai vähemmän bonusta.
Tänä vuonna 80 000 euron ottajaksi on vain yksi suosikki. Massimo Hoistin alkukausi ei mennyt täysin odotetusti, mutta viime lauantain Joensuu-ajo osoitti kaiken olevan taas kunnossa. Kun kilpailun formaattikaan – karsinta ja finaali vuorokauden välein – ei aiheuta oriille viime vuoden perusteella ongelmia, tappiota on vaikea kuvitella.
Suuren suosikin takana on sitäkin tasaisempaa. 40 000 euroa on valtava kakkospalkinto ja 24 000 valtava kolmonen, ja taisto niistä on ennakkoon katsottuna ennen näkemättömän tasainen.
Suomenhevosten Suur-Hollola-ajon asema isompipalkintoisten Nordic Kingin ja Kuninkuusravien välissä ei ole yhtä ikoninen kuin lämminveristen, mutta hieno taisto 25 000 eurosta nähdään siinäkin silti aina. Erityisesti tänä vuonna, kun Caru uskaltautuu ensi kertaa 20 metrin 6-vuotishyvityksen turvin ”isoja poikia” V.G. Voittoa, Prota, Evarttia ja kumppaneita vastaan.
Omat, hyväpalkintoiset lähdöt löytyy totta kai myös kaikkien ikäluokkien lämminverisille – tammoille sekä oriille ja ruunille omansa. Käytännössä koko Suomessa syntyneiden lämminveriparhaimmiston näkee Lahdessa samana päivänä.
Pelkästään hevosten ja huippuraviurheilun varaan Jokimaa ei kuitenkaan Suur-Hollolaa rakenna. Perjantain Ascot näyttävine hattuineen ja asuineen on saanut jo kulttitapahtuman maineen, ja lauantain ravien jälkeen väki jää sankoin joukoin radalle viettämään yhteistä iltajuhlaa.
Nautinnollista Suur-Hollola-viikonloppua!