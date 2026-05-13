Pääkirjoitus: Kaksijakoiset tunnelmat – upea urheilu olisi ansainnut enemmän yleisöä
Vermo tarjoili viikonloppuna huippuravit kaikilla mittareilla: lauantaina tasokkaat Toto75-finaalit ja Arvid Åvallin Tammaderbyn, sunnuntaina Finlandia-Ajon mielenkiintoisine oheislähtöineen ja Ruotsin divisioonakarsintoineen. Kaiken lisäksi suomalaishevosillakin oli päälähdössä realistisia menestyssaumoja.
Kun sääkin oli asiallinen, kaikki oli pedattu todellista raviurheilujuhlaa varten. Vain yksi jäi puuttumaan: yleisö.
Lauantain yleisömääräksi ilmoitettiin 1908 ja sunnuntain 2240. Miten paljon oli sunnuntain äitienpäivän syytä, ja kuinka moni jäi tv:n ääreen katsomaan Kari Lähdekorven paluuta, voidaan vain arvailla, mutta faktaa on, että trendi on ollut laskeva jo vuosikaudet.
Aikamatka 10 vuoden taakse vuoteen 2016 kertoo silloin yksipäiväisen Finlandia-Ajon yleisömääräksi 8018.
Vermo Areenan toimitusjohtaja Pertti Koskenniemi kertoo (sivulla 4) olevansa tyytyväinen yleisömäärään ja siihen, että se viime vuodesta nousi, mutta objektiivisesti arvioituna tyytyväisyyteen ei ole syytä. Jos viime viikonlopun kaltainen huippuraviurheilu yli miljoonan asukkaan pääkaupunkiseudulla ei kiinnosta enempää kuin paria tuhatta silmäparia, niin millainen raviurheilu kiinnostaa?
Tästä tullaan väistämättä sen kysymyksen eteen, millaisia suurtapahtumia ja miten paljon Suomessa kannattaa ylipäänsä järjestää. Kansainvälisyydellä on arvonsa, mutta myös hintansa.
Finlandia-viikonlopun lähdöistä rahaa lähti ulkomaille 260 500 euroa. Lisäksi Vermo maksoi huomattavan summan ulkomaisten hevosten, kuskien ja hevosenhoitajien tuomisesta Suomeen ja majoittamisesta. Tuloja syntyy vastapainoksi kansainvälisestä pelimyynnistä ja ravien lipun- ja ravintolamyynnistä, mutta lyhyellä tähtäimellä yhtälön täytyy jäädä vahvasti miinusmerkkiseksi.
Positiivista on, että Vermon ja Solvallan yhteistyö toimii ja päälähdön voittajan lisäksi paikkoja Elitloppet-viikonlopun rahakkaisiin lähtöihin saavat Finlandia-raveista myös monet suomalaiset hevoset. 2,5 viikon päästä tarjoutuu tilaisuus vaihtotaseen korjaamiseen.