Pääkirjoitus: Kiitokset neuvottelijoille – "Näin myönteiset kirjaukset eivät tipahda lakitekstiin itsestään"

Vuosi 2025 jää muistoihin epävarmuuden vuotena. Valtiontalouden leikkaukset jatkoivat raviurheilun kurittamista. Budjettiehdotuksessa valtiontueksi kirjattiin 26,992 miljoonaa euroa, jossa olisi kuluvasta vuodesta leikkausta 7,1 miljoonaa. Tästä leikkaus kohtuullistunee joillain miljoonilla, mutta lopullista ja varmaa tietoa asiasta ei vielä ole. Ei myöskään kokonaistukeen sisältyvän raviratojen toimintatuen määrästä.Varhainen joululahja hevosalalle tuli kuitenkin viime viikolla, kun eduskunta hyväksyi budjettilakina käsitellyn rahapelijärjestelmän uudistuksen ja hallintovaliokunnan lausumaehdotuksen:”Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto seuraa uudistuksen vaikutuksia hevostalouden toimintaedellytyksiin siirtymäkauden alusta alkaen ja tarvittaessa ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin alan tulevaisuuden turvaamiseksi.”Käytännössä lausuma tarkoittaa, että hevosalan rahoitus on turvattu, kunnes oma peliyhtiön toiminta pääsee vauhtiin ja yhtiö alkaa jakaa tuottoa kilpailutoiminnan rahoittamiseen. Eduskunnan antamana lausuma velvoittaa maa- ja metsätalousministeriötä ja koko valtioneuvostoa yli vaalikauden.”Niillä kannanotoilla, mitä matkan varrella on tehty, hevosalalle on iso merkitys, että lakiehdotus on nyt maalissa”, Suomen Hippoksen puheenjohtaja Antti Lehtisalo kommentoi tuoreeltaan Hevosurheilulle.Kentällä koetaan usein, että Hippoksessa ei tehdä riittävästi alan edunvalvontaa. Usein kyse on tiedon puutteesta. Kun asioista tulee julki vain lopputulos, niiden taakse kätkeytyvä työmäärä ei välttämättä koskaan paljastu – olipa tulos positiivinen tai negatiivinen. Kaikki työ ei synnytä välttämättä mitään tiedotettavaa.Tässä tapauksessa on kuitenkin itsestään selvää, että lopputuloksen eteen on tehty valtava työ. Näin myönteiset kirjaukset eivät tipahda lakitekstiin itsestään.Neuvotteluja käynyt Hippoksen johtotroikka Antti Lehtisalo, Jaana Husu-Kallio ja Minna Mäenpää ansaitsee työstään koko hevosalan lämpimät kiitokset..Eduskunta hyväksyi rahapelijärjestelmän uudistamisen – "Hevosalalle on iso merkitys, että lakiehdotus on nyt maalissa"