Pääkirjoitus: "Laillista dopingia?"
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: "Laillista dopingia?"

Pääkirjoituksessa pohditaan, kuuluuko Hemo-15:n olla sallittu valmiste edes varoajan puitteissa.
Julkaistu
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doping
Hemo-15
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