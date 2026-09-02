Pääkirjoitus: "Laillista dopingia?"

Käynnissä on dopingskandaali. Kaksi tuomiota dopingrikkomuksista on annettu, ja neljän positiivisen lääkeainenäytteen on tiedotettu olevan tutkinnassa.Dopingrikkomukset ovat suomalaisessa raviurheilussa harvinaisia. Jos jotain kiellettyä ainetta on tähän asti löytynyt, kyse on ollut yleensä ns. lääkeaine- tai nollatoleranssirikkomuksista. Dopingissa on kyse kiellettyjen aineiden tai menetelmien käyttämisestä suorituskyvyn parantamiseksi.Vaikka vain toisen tähänastisista tuomioista tuomion aiheutti kansainvälisen raja-arvon ylittänyt määrä kobolttia, useampienkin tapausten voi arvata liittyvän valmisteeseen nimeltä Hemo-15. Se on sallittu reseptilääke erilaisiin puutostiloihin ja esimerkiksi huonoon palautumiseen, mutta se sisältää kobolttia. Siksi sillä on 4 vuorokauden varoaika.Ilmassa on nyt paljon avoimia kysymyksiä. Onko mahdollista, että Hemo-15:n sisältämä koboltti näkyy lääkeainenäytteessä vielä varoajan jälkeenkin? Vai täytyykö Hemo-15:ttä käyttää liikaa tai liian lähellä starttia, jotta koboltti näkyy näytteessä? Onko Hemo-15:n käyttö lisääntynyt, vai johtuvatko kobolttilöydökset näytteitä tutkivan laboratorion vaihtumisesta keväällä entistä laadukkaampaan laboratorioon? Oliko Hemo-15:stä tullut ennen sitä ”laillista dopingia”?Erittäin huolestuttavaa olisi, jos kobolttilöydöksiä alkaisi ilmetä ilman eläinlääkärin määräämää reseptiä.Vastauksia saadaan toivottavasti lähiviikkoina. Yhden tapauksen, josta löydöksen pitoisuutta ei julkistettu ja jonka yksityiskohtia avasi vain tuomion saanut valmentaja, perusteella ei pitkälle meneviä johtopäätöksiä pystynyt tekemään.Likapyykki on nyt pestävä, mutta sen uusiutumisen ehkäisemiseksi on tehtävä kaikki mahdollinen. Silloin täytyy myös kysyä, kuuluuko Hemo-15:n olla sallittu valmiste edes varoajan puitteissa?Puutetiloihin löytyy varmasti muitakin toimivia lääkkeitä. Ja kuten Jukka-Pekka Kauhanen viime viikon Raviparlamentissa totesi:”Jos hevonen tarvitsee lääkettä kilpailusta palautumiseen, jotain on mennyt valmentautumisessa pieleen.”