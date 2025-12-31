Pääkirjoitus: Läpimurtojen vuosi

Vuoden 2025 päättyessä on hyvä luoda katsaus kuluneeseen vuoteen. Sitä voi hyvällä syyllä luonnehtia läpimurtojen vuodeksi.Kovimmasta tempusta vastasi Massimo Hoist. Se päätti suomalaisen raviyleisön pitkän odotuksen ja sai pitkästä aikaa Suomessa syntyneenä hevosena kutsun Elitloppetiin – selviten vieläpä finaaliin ja siinä hienosti kuudenneksi! Kotimaassa Jukka Hakkaraisen silmäterä hävisi vain kahdesti Borups Victorylle ja kerran tallikaverilleen Callela Nelsonille. Rahaa superkausi tuotti 263 325 euroa.Suomenhevosten läpimurtautuja numero yksi oli Jockas Rita. Se lähti kauteen rahasarjalaisena 53 200 euron voittosummalla, mutta aloitti heti avoimelta tasolta Powerparkin Nordic Queenistä ja jatkoi tappioitta Oulun Kuninkuusravien yli. Vaikka Jockas Ritan kyvyt ja sen laittajan Santtu Raitalan taidot tiedettiin, ihan tällaista tuskin kukaan osasi odottaa.Suomenhevosoriiden puolella V.G. Voitto jatkoi vakuuttavana hallitsijana, mutta läpimurron absoluuttiselle huipulle teki vaisumman välivuoden jälkeen Antti Ojanperän talliin siirtynyt Pro. Harva olisi ennen kauden alkua uskonut sen nousevan Oulun kuninkuuskilvan kakkoseksi ja jopa lyövän avausmatkalla V.G. Voiton – toki tämän laukattua.Antti Ojanperä dominoi valmentajatilastoa ja saavutti jälleen hevosilleen lähes miljoonatienestit. Suurvalmentajien takaa nostetaan kaksi – tai kolme – kovaa nousijaa. Hanna Lepistö kiilasi itsenä absoluuttiseen eliittiin, onnistui leveällä rintamalla ja avasi kauden päätteeksi filiaalin Ruotsiin. Niko Huuskola ja Katariina Nurmonen aloittivat tallinpidon tyhjästä ja saivat heti Where’s The Partysta otsikkohevosen, jonka kausi huipentui Derbyn kolmossijaan. Myös Shaqir ravasi hienon kauden.Ohjastajista Tuukka Varis ohjasti ensimmäisen sadan voiton vuotensa ja sai luottamusta lukuisilta suurvalmentajilta. Edellisvuoden komeettana palkittu Elina Leinonen ei jäänyt pelkäksi tähdenlennoksi vaan yli tuplasi voittomääränsä. Upeita saavutuksia molemmat!Lisää ravivuoden onnistumisista tämän viikon Hevosurheilussa aukeamalla 8–9.