Kokemäen kesäravit grillibroileri
Maankuulut grillibroilerit paistuvat taas Kokemäellä juhannuksena.Arkistokuva: Sonja Korvenheimo
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Lappu Toto-luukulla – onneksi kesäradoilla on vielä muurinpohjaletut ja grillibroilerit

Ensikertalaisille ravien maailma avautuisi aivan eri tavalla, jos jännitettävänä olisi pelkän urheilun lisäksi oma Toto-lappu.
Julkaistu
Loading content, please wait...
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi