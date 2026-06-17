Pääkirjoitus: Lappu Toto-luukulla – onneksi kesäradoilla on vielä muurinpohjaletut ja grillibroilerit

Kesäradat ovat näinä viikkoina poikkeuksellisen suuren huomion kohteena. Vieremällä on ravattu jo kahdet Toto75-ravit. Juhannuksena ravataan Powerparkissa Nordic King, Kokemäelläkin suuret kaksipäiväiset ravit ja Vieremällä ja Kauhavalla perinteikkäät juhannusravit. Etelä-Suomen suositut kesäradat Riihimäki ja Loviisa käynnistelevät kausiaan..Yhteistä kaikille on, että perinteistä luukku-Totoa ei kesäradoilla voi enää pelata..”Asiakaskäyttäytymisen muutoksen vuoksi ratamyynnin järjestäminen kesäraveissa ei ole enää liiketoiminnallisesti kannattavaa”, Veikkaus perusteli päätöstä toukokuisessa tiedotteessaan..Totta varmasti on, että vain harvoissa kesäraveissa pelimyynnin tuotto kattaisi päätteiden kuljettamisesta radalle sekä operoinnista ja myynnin järjestämisestä radalla aiheutuvat kulut. Se ei varmasti vähennä kesäratojen eikä niiden yleisön harmitusta puuttuvasta palvelusta..Kesäradat tunnistetaan ja tunnustetaan nykyään lähes tärkeimmäksi ravien uusasiakashankinnaksi. Ne kokoavat pienilläkin paikkakunnilla harvoihin raveihinsa yleisömääriä, joista säännöllisesti raveja järjestävät maakuntaradat voivat vain haaveilla. Ja mikä tärkeintä: yleisöä, joka ei välttämättä muuten raveja seuraa..Heille ravien maailma avautuisi aivan eri tavalla, jos jännitettävänä olisi pelkän urheilun lisäksi oma Toto-lappu..Leijonanosa pelistä pelataan verkossa, ja suuri osa suomalaisista on jo ladannut Veikkauksen sovelluksen, perustelut jatkuvat. Se on kuitenkin laiha lohtu sille, joka ei ole Toto-pelejä sovelluksella pelannut. ”Vitonen voittajaa seiskalle”, onnistuisi luukulla sanoa keneltä tahansa..Tähän asiaan parannusta ei tuo valitettavasti 1.7.2027 käynnistyvässä lisenssimarkkinassa ravipelien tarjoamisen aloittava Hippos ATG:kään. Sillä ei pelipäätteitä ole, eikä investoimista niihin voi millään tänä päivänä perustella..Hevosten läheisyys, muurinpohjaletut ja grillibroilerit ovat onneksi kesäratojen valtteja, joita kukaan ei vie niiltä pois..Hyvää ravijuhannusta kesäradoilla!