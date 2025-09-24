Elokuun viimeisenä perjantaina Jokimaalla vietettiin ravien jälkeen aikaa venetsialaisten ja laukkakilpailujen merkeissä.
Kuva: Iita-Maria Ahtiainen
Pääkirjoitus: Leipää ja sirkushuveja

Kun raviväki viettää aikaa raviradalla, ja kuluttaa siellä, on kyseessä win-win-tilanne kaikille.
