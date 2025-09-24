Pääkirjoitus: Leipää ja sirkushuveja

Ravien yleisömäärä paikan päällä on toipunut hitaasti pandemiavuosista. Trendi on ollut nouseva vuodesta 2021 lähtien, mutta kaukana ollaan niistä katsojamääristä, joita vielä 10 vuotta sitten radoilla nähtiin.Kuninkuusravit on toki säilyttänyt tenhonsa kiitettävästi. Muut kesän suurtapahtumat ovat nekin sitkutelleet. Kesän kaksi- tai kolmipäiväisissä sosiaalinen aspekti kantaa edelleen.Kesätapahtumat eivät kuitenkaan yksistään riitä pelastamaan ratoja. Tukirahoituksen laskiessa jatkuvasti on ratojen saatava yhä enemmän tuloja muualta, jotta totuttu palvelutaso pystyttäisiin tulevina vuosina säilyttämään edes kohtuullisesti.Entistä tärkeämpää radoille onkin saada yleisöä paikalle raveihin, ei vain Tototv:n ääreen, ja myös pienempiin tapahtumiin. Kun yleisö tulee radalle kuluttamaan, on se rahoituksen kannalta parempaa tuloa radalle kuin vaikkapa lipputuotot, jotka ravikilpailutoiminnan tuottoina saattavat jopa laskea toimintatukea. Osittain varmasti siksi sekä Vermossa että Jokimaalla on tehty linjaus kaikkien arkiravien maksuttomuudesta. Molemmilla radoilla yleisömäärät ovat sen myötä nousseet, samoin kuin ravintolasta saadut tuotot, kuten tämän päivän pääuutisesta voi lukea..Mitä pidempään raveissa viihdytään syömässä ja juomassa, sitä parempi..Monella radalla on myös panostettu arkiravien teemoittamiseen, sillä mitä pidempään raveissa viihdytään syömässä ja juomassa, sitä parempi. Esimerkiksi Jokimaalla elokuun viimeisen perjantain ratsastajaravit laukkakilpailuineen ja venetsialaiset Salakapakka-iltajuhlineen keräsivät tavallisiin – ja sateisiin – iltaraveihin yli 1100 hengen yleisön, joista iso osa viihtyi radalla pilkkuun asti.Allekirjoittanut kuuluu Jokimaan johtokuntaan, joten kyseisen radan tapahtumat ovat tuoreena mielessä, mutta osataan sitä muuallakin. Vierailin viime viikolla raveissa sekä Kouvolassa että Lappeessa. Kouvolan ilmaisravit keräsivät yleisöä niin paljon, että auton joutui jättämään sivukadulle, kun radan parkkipaikalle ei mahtunut. Liekö salaisuus ollut jaettavissa ilmaisissa ämpäreissä vai missä, mutta yleisö (893 henkeä) aiheutti jopa tungoksen tuntua sisätiloissa.Lappeessa oli lauantaina yleisöä 925 henkeä. Ravien jälkeen järjestettiin illanvietto bändeineen ja tietokilpailuineen, ja vaikka moni toki lähti ravien jälkeen kotiin, olivat lähes kaikki ravintolan pöydät ilahduttavasti täynnä vielä ravien jälkeenkin. Toivottavasti nämä onnistumiset näkyvät radoilla myös viivan alla. Kun ihmiset kuluttavat radalla, siitä hyötyy raviväki, ei keskustan ravintoloitsijat, ja samalla raviväki pääsee viettämään aikaa yhdessä. Hyvällä syyllä sitä voi kutsua win-win-tilanteeksi..Ilmaisravit kiinnostavat Etelä-Suomen radoilla – "Mieluummin päästämme ihmiset ilmaiseksi käyttämään rahaa muihin palveluihimme"