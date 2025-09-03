Pääkirjoitus: Lippu salkoon jokaweikolle

Lauantaina 6.9. vietetään suomenhevosen päivää, ja silloin on voimassa Suomen Hippoksen liputussuositus. Itsenäisen Suomen mahdollistajalle, kansallishevosellemme, on adressilla haussa samalle päivämäärälle myös virallinen liputuspäivä ensi vuodesta alkaen.Monipuolinen ja vuosien saatossa tarpeen mukaan tilanteeseen sopeutunut suomenhevonen on ravuri, ratsu, terapiahevonen tai vaikkapa yhä työhevonen, joka kisaa lauantaina hevoskynnön SM:stä Eurajoella.Noin 19 500 suomenhevosta vastaa yli neljännestä koko hevoskannastamme. Vuodessa syntyneiden suomenhevosvarsojen määrää tarkasteltaessa 2020-luvun puolella kaksi vuotta sitten painuttiin alle 1000 varsan rajan, jota pidetään kriittisenä rodun säilymisen turvaamisen kannalta. Syntymäsuuntaus on ollut laskeva.Hevosurheilu teki soittokierroksen siittoloihin astutusmääristä. Positiivista trendiä siittoloista kaikui ns. joululahjarahasta eli suomenhevosen aseman turvaamiseksi viime vuonna myönnetystä lisärahasta osana kasvattajapalkintojärjestelmää. Hyvä niin, sillä suomenhevosen aseman turvaaminen on kirjattu hallitusohjelmaan..Uskoa suomenhevosen tulevaisuuteen antaa suomenhevonen itse..Uskoa suomenhevosen tulevaisuuteen antaa suomenhevonen itse. Voiko jännittävämpää ravilähtöä olla kuin viime lauantain suomenhevosten Derby Killerillä? Monivaiheisen kilpailun huipentuminen ulkoa kiitäneen Weikon ja open stretchiä kirineen Häijymiehen kamppailuun oli sykähdyttävää katsottavaa.Se oli sitä kasvattaja-osaomistaja Pekka Lillbackallekin, joka totesi seremoniakehässä Hevosurheilun kansikuvahevosesta, että hänelle olisi jo riittänyt nelivuotiaana juostu uskomaton ME-tulos 19,9a, mutta että Derby-voittokin vielä. Powerparkin Roadhousen lasivitriiniin pitää pian järjestää lisäkerroksia, että ihmiset näkevät James Bondin sukellusauton likellä kaikki Weikon juoksemat pokaalit.Pitkä pinnalla pysyminen on kiintotähden merkki, usein pitkäaikaiset otsikkohevoset ovat nimenomaan suomenhevosia. Aika näyttää, tuleeko sellainen myös Weikosta..Norjalaisvalmentaja Öystein Tjomslandin kautta Weikko on rajoja rikkova kansainvälinen maailmanmatkalainen. Melkoista temppua lähellä on Tjomsland itsekin ensimmäisenä ulkomaisena valmentajana, joka voitti suomenhevosten Derbyn. Plakkarissa on jo Ruotsin kylmäveri-Derbyn voitto Tangen Martinilla. Sama hevonen voitti torstaina Bjerkessä isolla marginaalilla Norjan Derby-karsinnan – samalla kylmäverisellä kun voi osallistua sekä Ruotsin että Norjan Derbyyn – joten pohjoismainen Derby-tripla on sensaatiomaisesti lähellä toteutumista.