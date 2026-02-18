Pääkirjoitus: Luottamus – sitä joko on tai ei ole
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Luottamus – sitä joko on tai ei ole

Teemu Keskitalo ei nauttinut enää Lappeenrannan Ravirata Oy:n hallituksen luottamusta. Seuraavaksi saatetaan mitata omistajien luottamus hallitukseen.
Julkaistu
Loading content, please wait...

Aiheeseen liittyvää

No stories found.
logo
Hevosurheilu
www.hevosurheilu.fi