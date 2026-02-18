Pääkirjoitus: Luottamus – sitä joko on tai ei ole

Lappeenrannasta on kuulunut viime aikoina vain positiivisia uutisia. Talkoohenki on herännyt henkiin, paikat on laitettu kuntoon. Kilpailijat kehuvat kilvan, miten heidät on alettu huomioida raveissa. On alettu ideoida uutta: teemaraveja, tapahtumia ja jopa menestykseksi osoittautuneet cityravit. Aiemmin kriisistä toiseen tarponeen pikkuradan talouskin on kääntynyt plussalle. On puhuttu jopa Lappeenrannan ihmeestä..Saavutukset on huomioitu laajasti erilaisin tunnustuksin. Lappee on palkittu Vuoden raviratana 2024, vuoden hevosenomistajaystävällisimpänä raviratana 2023 ja Lappeenrannan vuoden tapahtumatoimijana 2025. Huipennuksena radalle myönnettiin pitkän odotuksen jälkeen Kuninkuusravit vuodelle 2027 – aikana, jolloin puhutaan enemmän tapahtuman keskittämisestä entistä harvemmille ja isommille radoille kuin kierrättämisestä pienillä..Vaikka tekeminen on koko Etelä-Karjalan hevosväen yhteistä eikä olisi onnistunut keneltäkään yksin tai edes pienellä porukalla, saavutukset ovat pitkälti henkilöityneet Teemu Keskitaloon. Hän otti radan toimitusjohtajan tuulisena tunnetun pestin hoitaakseen joulukuussa 2022 ja alkoi katsoa asioita uusin silmin: sopivasti lajin sisällä, mutta sopivasti myös lajista ulospäin. Hevosihminen ja hevosurheilija sai alueen hevosväen puhaltamaan pitkästä aikaa yhteen hiileen ja löysi myös oikeat yhteistyökumppanit ja uudet päänavaukset lajin ulkopuolelta..Kaiken tämän jälkeen on ymmärrettävää, että lajiyhteisö järkyttyi viimeviikkoisesta Keskitalon irtisanomisuutisesta. Asian ymmärtämistä olisi helpottanut, jos olisi kerrottu, mitä Keskitalolta puuttui tai mitä uutta hänen seuraajaltaan haetaan. Raviradan hallitus ei kuitenkaan asiaa avannut vaan tyytyi vetoamaan pelkkään epäluottamukseen..Hallituksesta lähti asian seurauksena kaksi jäsentä. Takajaloilleen nousivat myös raviratayhtiön osakkeenomistajat, joista yksi avaa tuntojaan Lukijan kynässä sivulla 7. Etelä-Karjalan Ravinaiset ry vaati koolle ylimääräisen yhtiökokouksen. Siinä saatetaan mitata omistajien luottamus hallitusta kohtaan.