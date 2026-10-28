Pääkirjoitus: Merkittävä päänavaus – pelimyynti ulkomaille on suomalaisen raviurheilun elinehto

Juuri kun ravikalenterin oli ehditty uutisoida jatkavan ainakin vuoden 2027 entisellä pohjalla, tuli Ruotsista yllätysuutinen. ATG alkaa pelata 1.7.2027 alkaen maanantain lounasravinsa Suomeen, jolloin jälkimmäisen vuosipuoliskon Suomen maanantain profiiliravit ajetaan päiväraveina..Luonnollisestikaan asia ei ole aktiiveille pelkästään mieluinen. Maanantai olisi ollut monen ammattivalmentajan suosikki torstain tai sunnuntain sijasta talvikaudella jopa kokonaan ravittomaksi hiittipäiväksi. Nyt viikko käynnistyy sen sijasta varusteiden pakkaamisella ja raveihin lähdöllä, jos ravit ajetaan sopivalla etäisyydellä ja sarjatarjonnalla. Harrastajillekin ravit maanantaina iltapäivällä asettaa totta kai omat haasteensa..Onneksi raviväki taipuu kuitenkin moneen, jos tarve niin vaatii. Ja nyt vaatii. Kilpailutoiminta on tulevaisuudessa rahoitettava valtaosin oman peliyhtiön tuotoilla, ja niitä tarvitaan välttämättä myös pelistä ulkomailta suomalaisiin kohteisiin..Parasta suomalaista raviurheilua ei ulkomaille voida merkittävässä määrin tarjota, koska pääpäivät ovat samat – lauantai ja keskiviikko – kuin Ruotsissa. Mutta kolmanneksi parasta onneksi voidaan. Viikon kolmansien profiiliravien avaaminen pelattavaksi ATG:n 1,4 miljoonalle rekisteröidylle pelaajalle on merkittävä päänavaus, joka toivottavasti poikii jatkossa lisää ja vieläkin isompaa yhteistyötä..Siksi on ensiarvoisen tärkeää, että maanantairavilähdöt ovat päiväsaikaankin sekä hevosten määrällä että laadulla mitattuna tasokkaita pelikohteita..* * *.Syksyn suurkilpailukaruselli jatkui viikonloppuna Porissa St. Legerillä ja Satakunta-ajolla. Massimo Hoist päätti kautensa kolmanteen peräkkäiseen St. Leger -voittoon, ja Satakunta-ajossa Xavier otti revanssin Kriterium-voittaja Pörnä-Patesta..Xavierin valmentajalle Antti Ojanperälle päivä oli historiallinen. Hänen valmennettaviensa vuosiansiot ylittivät Pekka Korven vuoden 2008 aikaisemmat ennätyslukemat, jotka olivat 1 188 591 euroa. Ja uutta ennätystä on vielä reilut kaksi kuukautta aikaa kaunistella.