Pilapuhelut kuohuttavat raviyhteisöä.
Pilapuhelut kuohuttavat raviyhteisöä.Kuva: Anu Leppänen
Puheenvuoro

Pääkirjoitus: Myrsky vesilasissa

Raviurheilussa on käynnissä yksi kaikkien aikojen kummallisimmista episodeista.
Julkaistu
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