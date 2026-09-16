Pääkirjoitus: Myrsky vesilasissa

Korkean tason raviurheilijoita syytetään puhelinhäirinnästä ja kiusaamisesta. Sosiaalinen media vaatii syyllisiä esille ja heille kovia rangaistuksia. Iltapäivälehdetkin ovat tarttuneet asiaan.Mitä todellisuudessa tapahtui? Hevosurheilu avasi viime perjantaina yhtä puheluista: Kannuksen radalle soitettua puhelua, jossa esiinnyttiin toisen henkilön nimissä ja pyydettiin kilpailukiellossa olevalle henkilölle poikkeuslupaa valjastaa hevosta. Kun sitä ei saatu, henkilölle pyydettiin lippua vip-katsomoon. Taustalta kuului tirskuntaa..Typerää ja mautonta pilaa? Kyllä. Epäasiallista käytöstä? Kyllä..Hevosurheilun tietojen mukaan toisessa puhelussa soitettiin naisvalmentajan nimissä ohjastajalle, jota pyydettiin ajamaan kyseisen valmentajan hevosta. Ohjastaja lupautui, mutta hevonen ei luonnollisestikaan ilmestynyt koskaan starttilistoille.Kolmannessa puhelussa soitettiin ohjastajan nimissä valmentajalle, joka oli ilmoittanut hevosen itsensä ajettavaksi, ja tarjouduttiin ajamaan sitä, jotta hevonen saisi paremman kuskin. Valmentaja ei tarttunut tarjoukseen ja taisi tunnistaa soittajan äänestä, ettei kyseessä ollut se tunnettu henkilö, joksi hän esittäytyi.Typerää ja mautonta pilaa? Kyllä. Epäasiallista käytöstä? Kyllä. Puhelinhäirintää ja kiusaamista? Rajanveto on vaikeaa. Asiaan liittyville sivullisille syntyneen mielipahan määrää ei voi tietenkään väheksyä. Konkreettista vahinkoa ei kuulostaisi kenellekään tai millekään taholle yritetyn aiheuttaa tai aiheutetun.Raviurheilussa on nollatoleranssi kaikenlaiselle epäasialliselle toiminnalle, ja hyvä niin. On ollut myös positiivista huomata, että ilmi tulleisiin epäkohtiin tartutaan tiukasti.Hippos selvittää nyt asian perinpohjaisesti, ja siitä päästään toivottavasti pian yli. Raviurheilulla on nyt isompiakin huolenaiheita kuin harkitsemattomasti soitetut pilapuhelut.