Pääkirjoitus: Niukkuutta jakamassa

Viime viikolla Hippoksen hallitus julkaisi ratakohtaiset ravipäiväkiintiöt. Kun ravipäivien kokonaismäärä laskee ensi vuodelle 21 päivällä, eikä kesäratojen päiviä vähennetty, tarkoittaa lopputulos maakuntaradoille niukkuuden realismia.Tällä kertaa ravipäiväkiintiöitä on pohdittu myös aluemallin pohjalta, jossa ratoja pyydettiin keskenään tekemään esitys alueen ravipäivien jakautumisesta. Ajatuksena on, että joka alueella on yksi tai kaksi päärataa, jotka ajavat ympäri vuoden, ja lisäksi muita ratoja, jotka täydentävät tarjontaa omien kausiensa puitteissa.Ratojen toimintatuet eivät ole enää sidottuja ravipäiviin, mutta lisäjännitystä aiheutuu siitä, että rahoituksesta ei ole varmuutta. Kokonaisrahoituksen kuitenkin odotetaan vähenevän. Tämän hetken esityksenä on, että alueiden pääratojen toimintatuki nousisi hieman, ja muiden ratojen tuki taas vähenisi reilusti.Pääratoja ei silti voi pitää varsinaisina voittajina. Vaarana on, että niiden ajettavaksi jäävät pääsääntöisesti talvikauden ravit ja päivien väheneminen tapahtuu kesäkaudelta, kun alueen tarjontaa paikkaavat lyhyempää kautta ajavien ratojen lisäksi kesäradat. Yleisötapahtuman järjestäjälle kesä on kuitenkin huomattavasti talvea houkuttelevampi vaihtoehto, sekä kustannusten takia että yleisön houkuttelun näkökulmasta. Neljän vuodenajan Suomessa kaikki on kivempaa toukokuun ja syyskuun välissä kuin lokakuun ja huhtikuun välissä.Kun tilanne nyt kuitenkin on mikä on, ratojen isoin haaste on saada yleisö tulemaan paikalle muihinkin vuodenaikoihin kuin kesällä. Se taas vaatii entistä parempaa tapahtumien teemoittamista. Yleisön saaminen tavallisempiinkin raveihin – erityisesti syömään ja juomaan – alkaa olla kaikkien ratojen tärkein tavoite. Tukirahojen huvetessa rahaa on saatava myös alan ulkopuolisista tapahtumista.Tärkeintä on silti varmistaa, että joka puolella Suomea pystyy omistamaan ja kilpailuttamaan hevosia järkevästi, eikä kilpailumatkojen pituus tule harrastuksen esteeksi. Jos hevosenomistajat sekä kilpailevat hevoset ja niiden kilpailusuoritteet entisestään vähenevät, vaikeutuu kiinnostavien pelikohteiden tarjonta ja ravipäiviä on vähennettävä edelleen. Silloin ollaan itseään ruokkivassa kierteessä, josta ulospääsy on helpommin sanottu kuin tehty.