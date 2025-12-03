Pääkirjoitus: Parhaat vai sopivimmat? – ATG Talentilla on positiivinen ongelma

Suomen Hippos julkisti viime viikolla valinnat uuteen ATG Talent -koulutusohjelmaan. Neljä uransa alkutaipaleella olevaa ravivalmentajaa tai muuta alan aktiivia saa ensi vuoden aikana koulutusta ja muuta arvokasta tukea.Huomiota hienolta ohjelmalta varasti valinnoista syntynyt keskustelu. Kaikki valitut – Patri Filatoff, Niko Huuskola, Veera Vekola ja Emma Väre – ovat raviperheistä, mikä tarkoittaa parhaita mahdollisia lähtökohtia raviammattilaisen uralle.”Minä, joka en ole sukua yhtään kellekään tässä raviskenessä, olisin todella tarvinnut tällaisen mahdollisuuden saada tukea ja kontakteja alalta”, vasta Porissa ratavalmentajana aloittanut Tuomas Rantanen kritisoi Facebookin TalkRavi-ryhmässä.Valintoja Rantanen ei sinänsä kritisoinut, eikä ole syytäkään. Hakijoilta edellytettiin 20–40 vuoden ikää, vankkaa alan tuntemusta ja kokemusta, pitkäjänteistä halua menestyä ja jatkaa alalla, sitoutumista ohjelman tapaamispäiviin, toiminnan tavoitteellisuutta ja hyvämaineisuutta. Kaikki valitut täyttävät kirkkaasti kriteerit.Mutta kun hakijoita oli 24, niin täytti varmasti moni muukin. Muitakin kuin Tuomas Rantasta jäi varmasti mietityttämään, valittiinko ohjelmaan mukaan parhaat vai sopivimmat hakijat? Siis jo menestyneimmät ja pisimmällä urallaan olevat vai sellaiset, joille ohjelmalla olisi eniten merkitystä?Olisiko ATG Talentiin valittu valmentajatilaston kärkikymmenikön tuntumasta Joni-Petteri Irri, 34, ja Christa Packalén, 33, jos he olisivat ohjelmaan hakeneet?Tulevina vuosina, kun ohjelma toivottavasti saa jatkoa, kohderyhmää ja kriteerejä kannattaa varmasti vielä harkita. Nyt kun asia jäi puhuttamaan ja herätti mielipahaa, huono idea ei välttämättä olisi avata edes koulutustilaisuuksia soveltuvilta osin vähän isommallekin joukolle hakijoita.Onhan positiivinen ongelma, jos koulutusta ja tukea haki näin moni nuori raviammattilainen..ATG Talent -koulutusohjelmaan tehdyt valinnat puhuttavat – "Toivomuksena on, että valitut henkilöt toimivat esimerkkeinä".24 haki ATG Talent -koulutusohjelmaan – nämä neljä valittiin.Suomeen oma talenttiohjelma – "Haluamme panostaa nuoriin, jotka haluavat olla tämän alan huippuja"