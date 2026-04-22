Pääkirjoitus: Pimeä ilmo saattaisi olla kokeilemisen arvoinen Suomessakin

Suomessa podetaan talvisin hevospulaa. Osasyyksi on epäilty niin sanottua avointa ilmoittamista, jossa ilmoittaja näkee etukäteen, mitä hevosia on saamassa vastaansa. Liian kova vastus saattaa saada ilmoittajan odottamaan sopivampaa lähtöä, ja pahimmillaan rahallisesti monelle hevoselle muuten hyvin sopinut sarja saattaa kuivua kokoon. Joissain tapauksissa helppo vastus saattaa toki ilmoittamiskynnystä madaltaakin..Valmentajat eivät ole innostuneet ajatuksesta palata pimeään ilmoon. Heille avoin ilmo on etu, josta ei haluta luopua, eikä lähdön jääminen vajaaksikaan haittaa – kunhan lähtö nousee kokoon. Helppo raha houkuttaa..Hieman yllättäen pimeä ilmo saa uutta pontta Ruotsista. Hevosrikkaassa länsinaapurissakin ajetaan liikaa lähtöjä vajaina – erityisesti nuorten hevosten lähtöjä, mutta välillä myös keskiviikon hyväpalkintoisia V86-sarjoja. Niissä pimeä ilmo on käytössä, ja siksi valinta kohdistuu herkästi naapuriratojen vastaavanlaisiin sarjoihin avoimella ilmolla ja etukäteen tiedossa olevalla vastuksella..Vajaista V86- ja nuorten hevosten lähdöistä eniten kärsivät suurradat Solvalla, Åby ja Jägersro esittävät nyt kokeilua, jossa Ruotsin kaikki ilmot pimennettäisiin kolmen kuukauden ajaksi. Radoilla uskotaan, että lähtöjen täyttöaste paranisi kautta linjan koko maassa..Samanlaista kokeilua kannattaisi harkita ensi talvena Suomessakin. Kuten Solvallan kilpailupäällikkö Ola Lernå tämän viikon Hevosurheilussa sanoo, mitään kamalaa tuskin voisi tapahtua, vaikka toivottuja tuloksia ei syntyisikään. Ravit kuitenkin ajettaisiin ja palkinnot jaettaisiin, ja eiköhän hevosilla edelleen kilpaa ajettaisi..* * *.Viikonloppuna katseet kohdistuvat Seinäjoki Raceen. Järjestäjiä voi vain onnitella hienon lähdön saamisesta kokoon jälleen kerran..Ruotsin superhevonen, toissa vuoden Elitloppetin kakkonen ja viime vuoden viitonen Borups Victory saapuu lakeudelle avaamaan kautensa ja puolustamaan kahden viime vuoden voittoja. Vastaansa se saa tällä kertaa suomalaishirmu Massimo Hoistin, joka sai rata-arvonnan jälkeen jopa suosikinpaineet harteilleen..Suurkilpailukaudelle ei olisi voinut hienompaa avausta toivoa!.Ruotsin suurradat esittävät: pimeä ilmo takaisin